Сафиуллин третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в финал ATP

55-я ракетка мира Роман Сафиуллин в полуфинале турнира в Чэнду обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:4.

Россиянин провел 12-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу.

Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал уровня ATP. За титул он сыграет с Александром Зверевым или Григором Димитровым.

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