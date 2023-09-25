Сафиуллин третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в финал ATP
55-я ракетка мира Роман Сафиуллин в полуфинале турнира в Чэнду обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:4.
Россиянин провел 12-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу.
Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал уровня ATP. За титул он сыграет с Александром Зверевым или Григором Димитровым.
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Музетти имел бледный вид.
... 2020г - 182 в рейтинге(в 23 года), 2021г - 167, 2022г - 88 (25 лет)....сейчас уже 41!!!
И впереди финал!!!
- Я верю в то, что невозможное, возможно!