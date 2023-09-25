Сафиуллин третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в финал ATP

Теги ATP Роман Сафиуллин Chengdu Open Лоренцо Музетти Теннис

55-я ракетка мира Роман Сафиуллин в полуфинале турнира в Чэнду обыграл Лоренцо Музетти – 6:3, 6:4.

Россиянин провел 12-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу. 

Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал уровня ATP. За титул он сыграет с Александром Зверевым или Григором Димитровым.

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9 комментариев

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инок
Рома просто на одном дыхании. Удачи ему и в финале!
Музетти имел бледный вид.
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Эльвин Гульмалиев
Рома красавчик!!! нужно брать титул!!!
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OnlyDendy
Последние два гейма это прям Данька в лучших традициях Дани: валидольный предпоследний гейм и под ноль последний
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Док Аксель
Рому с победой и первым финалом в АТР Удачи в финале !
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Fedor V
Какой нелегкий теннисный путь у Романа:
... 2020г - 182 в рейтинге(в 23 года), 2021г - 167, 2022г - 88 (25 лет)....сейчас уже 41!!!
И впереди финал!!!
+6
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Gulnara Sadykova
Роман, пора брать титул.
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Джульетта Джульетта
Романа с уверенной победой! Практически не дал сопернику возможности подобраться к брейку, выиграв свои подачи по разу со счета 40:30 и А:40, пять раз с 40:15 и трижды под ноль и сделав 2 брейка из 4-х.
+4
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Порядка.нет
В финале будет очень нелегко, но как в песне,
- Я верю в то, что невозможное, возможно!
+2
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Chiaz2
Ответ Fedor V
Какой нелегкий теннисный путь у Романа: ... 2020г - 182 в рейтинге(в 23 года), 2021г - 167, 2022г - 88 (25 лет)....сейчас уже 41!!! И впереди финал!!!
Трудяга, и работа дала результаты
+2
-1
+1
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