Бен Шелтон о дебюте на Кубке Лэйвера: «Было здорово играть за Джонни Мака»

Теги Джон Макинрой ATP Фрэнсис Тиафу Кубок Лэйвера Бен Шелтон Теннис

19-я ракетка мира Бен Шелтон поделился эмоциями от дебюта на Кубке Лэйвера.

Он в паре с Фрэнсисом Тиафу принес сборной Мира решающую победу в матче с командой Европы.

«Для меня это было нечто сумасшедшее, мне понравилось быть в команде. Было здорово играть за Джонни Мака. Команда Мира заряжала меня энергией.

Мне легко играть, когда я эмоционально на взводе, и ребята на скамейке очень хорошо мне в этом помогли. Надеюсь, и я смог их поддержать. А пара с Фрэнсисом говорит сама за себя, с ним очень легко и весело».

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