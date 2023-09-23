Роджер Федерер: «Мне нравится, что в туре нет никакого затишья»

Теги Роджер Федерер ATP Теннис

Роджер Федерер рассказал, как оценивает положение дел в современном теннисе.

«Если говорить о мужском теннисе, то в нем произошло несколько замечательных моментов: Новак переписал историю, Алькарас выиграл «Уимблдон». Медведев, на мой взгляд, был великолепен в Нью-Йорке.

Молодые ребята тоже подтягиваются. Поколение Руне, Синнера, Алькараса – жаль, что я с ними не сыграл.

Иногда, как мне кажется, ты проходишь через разные стадии, когда кто-то вроде меня или Рафы, который не играет, заканчивает свой путь в спорте. И кажется, что это проблема. Конечно, наши болельщики так думают, но в целом, на мой взгляд, все великие истории постоянно переписываются.

Думаю, впереди нас ждет светлое будущее. Конечно, теннис всегда развивается и так будет всегда. И хорошие новости в том, что мне очень нравится наблюдать за игрой, я слежу за результатами. Мне нравится, что в туре нет никакого затишья».

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3 комментария

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Федерер - Алькарас было бы интересно конечно...
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TennisForever
Роджер ,дорогой,в туре полный коллапс.
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Sincere
Руняшка)))
I admit it. I am a starstrucked 🤩I had to listen twice, (maybe 3-4 times😂 ), Roger mentioning my name 🙌🏽 #legend
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