Роджер Федерер: «Мне нравится, что в туре нет никакого затишья»
Роджер Федерер рассказал, как оценивает положение дел в современном теннисе.
«Если говорить о мужском теннисе, то в нем произошло несколько замечательных моментов: Новак переписал историю, Алькарас выиграл «Уимблдон». Медведев, на мой взгляд, был великолепен в Нью-Йорке.
Молодые ребята тоже подтягиваются. Поколение Руне, Синнера, Алькараса – жаль, что я с ними не сыграл.
Иногда, как мне кажется, ты проходишь через разные стадии, когда кто-то вроде меня или Рафы, который не играет, заканчивает свой путь в спорте. И кажется, что это проблема. Конечно, наши болельщики так думают, но в целом, на мой взгляд, все великие истории постоянно переписываются.
Думаю, впереди нас ждет светлое будущее. Конечно, теннис всегда развивается и так будет всегда. И хорошие новости в том, что мне очень нравится наблюдать за игрой, я слежу за результатами. Мне нравится, что в туре нет никакого затишья».
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I admit it. I am a starstrucked 🤩I had to listen twice, (maybe 3-4 times😂 ), Roger mentioning my name 🙌🏽 #legend