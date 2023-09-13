Хачанов вошел в топ-5 по среднему количеству виннерсов на ТБШ в этом сезоне

Николас Харри стал лидером сезона-2023 по среднему количеству виннерсов на турнирах «Большого шлема». На его счету 582 виннерса в 12 матчах (48,5 в среднем за матч).

Среди теннисистов, сыгравших более 10 матчей в топ-5 также вошли:

Хуберт Хуркач – 628 в 13 матчах (48,3);

Стефанос Циципас – 803 в 18 матчах (44,6);

Франсиско Серундоло – 475 в 11 матчах (43,2);

Карен Хачанов – 491 в 12 матчах (40,9).

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