Хачанов вошел в топ-5 по среднему количеству виннерсов на ТБШ в этом сезоне

Теги ATP статистика Николас Харри Карен Хачанов Хуберт Хуркач Стефанос Циципас Франсиско Серундоло Теннис

Николас Харри стал лидером сезона-2023 по среднему количеству виннерсов на турнирах «Большого шлема». На его счету 582 виннерса в 12 матчах (48,5 в среднем за матч).

Среди теннисистов, сыгравших более 10 матчей в топ-5 также вошли:

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1 комментарий

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Генадий Адамов
а где первые трое?
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