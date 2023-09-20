Качмазов впервые прошел квалификацию на турнире ATP, Котов тоже вышел в основу в Чэнду

Теги ATP Евгений Донской Chengdu Open Алибек Качмазов Павел Котов Теннис

319-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP в Чэнду. В финальном раунде он обыграл австралийца Ли Ту со счетом 6:4, 6:2.

Качмазов третий раз в карьере выступит на уровне основного тура. В 2019-м и 2021-м он по wild card играл в основной сетке Кубка Кремля.

Также квалификацию в Чэнду прошел Павел Котов. Он в финальном раунде победил Омара Ясику со счетом 6:2, 6:2.

Евгений Донской играет с Филипом Секуличем.

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1 комментарий

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ЭЮЯ
А не в Ченду ли Хачанов взял свой первый титул?
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