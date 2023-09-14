Рублев о том, в чем может прибавить: «Большинство парней из топ-10 быстрее меня»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев подвел итоги выступлений на «Больших шлемах» в 2023 году.

«Я рад, что на четырех «Больших шлемах» мне удалось выйти в три четвертьфинала. Конечно, хотелось бы пройти дальше, постараться выйти в полуфинал, но три четвертьфинала на четырех «Больших шлемах» – это пока мой лучший результат.

В чем-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане я могу быть еще быстрее... Большинство парней из топ-10 быстрее меня.

Более тяжелые мячи, доставать мячи из более сложных точек, плюс психология – вот главное на этом уровне».

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2 комментария

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Кот под ногами майора
Андрею надо более рационально подходить к выбору турниров, в которых участвует. Особенно - к их количеству. Тогда, небось, и силы на скорость появятся
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Dikki Shelton
Удачи Андрей. Давно уже пора сделать следующий шаг. Это вполне вам по силам 👌
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