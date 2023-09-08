Чешский организатор, претендовавший на проведение итогового турнира, о том, что WTA выбрала Мексику: «Они доказывают, что они полные дилетанты»

Теги WTA WTA Finals Теннис

Чешский бизнесмен Томаш Петера недоволен проведением итогового WTA в Мексике.

Промоутер предлагал ассоциации организовать турнир в Остраве.

– Мы потратили пять или шесть недель на все приготовления. Мы почти совершили чудо. Мы даже отправили грузовик в Лондон, чтобы получить специальную фиолетовую краску, которую они заказали для покраски кортов. А потом нам даже не сообщили, что турнир пройдет в Канкуне.

– Но ведь это обычное дело, когда один кандидат проигрывает другому?

– Конечно. Просто, на мой взгляд, политика WTA абсолютно бессмысленна. Как можно не знать, где пройдет такой крупный турнир, всего за два месяца до его проведения?

– В этом нет ничего неожиданного. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом.

– Вот именно! Они просто доказывают, что они полные дилетанты. Свой крупнейший турнир они организуют в последний момент. И в итоге проводят его в Гвадалахаре, Далласе и Канкуне, где совершенно нет ни болельщиков, ни теннисных объектов.

– Чем ваше предложение было лучше?

– Наш проект подразумевал полные залы или, по крайней мере, очень хорошо заполненные трибуны в Остраве и Праге. Похоже, что в турнире будут участвовать четыре чешки, поляков привлечет Ига Швентек. Я собрал спонсоров и предложил очень привлекательный бюджет.

– Можете поделиться подробностями?

– Мы предложили два варианта. Согласно первому планировался только турнир этого года в Остраве. А во втором мы хотели перенести турнир из Остравы в Прагу на следующие четыре сезона и предлагали до 15 миллионов долларов призовых для игроков, шесть миллионов долларов гонораров WTA и покрытие всех расходов.

– Тогда почему WTA сделала иной выбор?

– Я задаюсь тем же вопросом. Я кое-что знаю, но предпочту оставить это в секрете. Объективно нет никакой веской причины. Ведь в Канкуне ассоциация сама за все заплатит! А стадион похож на баскетбольную арену в одном из наших уездных городов.

– WTA считала вас серьезным кандидатом?

– [Глава WTA] Стив Саймон обратился к нам за пояснениями и гарантиями. Мы убедили правительство гарантировать, что белорусские и российские спортсменки смогут участвовать на тех условиях, которые действуют во всей Европе. А потом я просто получил какое-то сообщение через третьих лиц. Сам Саймон так и не вышел на связь.

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17 комментариев

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justbored
Почаще теннисисток депортируйте.
+18
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Сергей48
Начал бы сразу с четырёх чешек, а то грузовик за краской отправили? Забор покрасишь себе!😁
+14
-1
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antonanton_
Ответ Alexander2022
Последний абзац прочитан?
Да что он может гарантировать, это все равно что глава турнира в Питере бы что-то гарантировал, а потом разводили бы руками
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antonanton_
Ответ Alexander2022
Значит не прочитан. Там говорится про правительство
он может что угодно говорить, но WTA видимо так последний абзац не убедил как тебя)в таких случаях это огромные риски
+10
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justbored
Ответ antonanton_
он может что угодно говорить, но WTA видимо так последний абзац не убедил как тебя)в таких случаях это огромные риски
Да ну дело даже не в рисках, а в том, что "осадочек остался". Чехи достаточно явно продемонстрировали своё отношение.
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Antonbezb
Итоговый без первой ракетки и политический скандал или спокойно попилить бабки на Карибах? ВТА выбрали второе
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Syndycate
Ответ Alexander2022
Огромный риск - это отмена турнира или перенос в последний момент. А не недопуск кого-тотиз игроков
Александру со спортса конечно виднее😂
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Syndycate
"Четыре чешки, поляков привлечет Ига Швентек" - кепка первая бежит, где надо отстранить россиян с белорусами)
+3
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Olya B.
ВТА давно озвучила твой секрет.
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Syndycate
Ответ Сергей48
Начал бы сразу с четырёх чешек, а то грузовик за краской отправили? Забор покрасишь себе!😁
🤣
+2
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antonanton_
Ну а что он не говорит самого главного, что Чехию не выбрали потому что туда Арину бы не пустили (ну или какие-нибудь проблемы были бы), а в случае победы на USO Звонаревой в паре, то и ее тоже (опять)
+6
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Dym86
Ответ Alexander2022
Огромный риск - это отмена турнира или перенос в последний момент. А не недопуск кого-тотиз игроков
Итоговый турнир без #1 и с соответствующим скандалом. Нет спасибо говорит wta
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