Чешский организатор, претендовавший на проведение итогового турнира, о том, что WTA выбрала Мексику: «Они доказывают, что они полные дилетанты»

Чешский бизнесмен Томаш Петера недоволен проведением итогового WTA в Мексике.

Промоутер предлагал ассоциации организовать турнир в Остраве.

– Мы потратили пять или шесть недель на все приготовления. Мы почти совершили чудо. Мы даже отправили грузовик в Лондон, чтобы получить специальную фиолетовую краску, которую они заказали для покраски кортов. А потом нам даже не сообщили, что турнир пройдет в Канкуне.

– Но ведь это обычное дело, когда один кандидат проигрывает другому?

– Конечно. Просто, на мой взгляд, политика WTA абсолютно бессмысленна. Как можно не знать, где пройдет такой крупный турнир, всего за два месяца до его проведения?

– В этом нет ничего неожиданного. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом.

– Вот именно! Они просто доказывают, что они полные дилетанты. Свой крупнейший турнир они организуют в последний момент. И в итоге проводят его в Гвадалахаре, Далласе и Канкуне, где совершенно нет ни болельщиков, ни теннисных объектов.

– Чем ваше предложение было лучше?

– Наш проект подразумевал полные залы или, по крайней мере, очень хорошо заполненные трибуны в Остраве и Праге. Похоже, что в турнире будут участвовать четыре чешки, поляков привлечет Ига Швентек. Я собрал спонсоров и предложил очень привлекательный бюджет.

– Можете поделиться подробностями?

– Мы предложили два варианта. Согласно первому планировался только турнир этого года в Остраве. А во втором мы хотели перенести турнир из Остравы в Прагу на следующие четыре сезона и предлагали до 15 миллионов долларов призовых для игроков, шесть миллионов долларов гонораров WTA и покрытие всех расходов.

– Тогда почему WTA сделала иной выбор?

– Я задаюсь тем же вопросом. Я кое-что знаю, но предпочту оставить это в секрете. Объективно нет никакой веской причины. Ведь в Канкуне ассоциация сама за все заплатит! А стадион похож на баскетбольную арену в одном из наших уездных городов.

– WTA считала вас серьезным кандидатом?

– [Глава WTA] Стив Саймон обратился к нам за пояснениями и гарантиями. Мы убедили правительство гарантировать, что белорусские и российские спортсменки смогут участвовать на тех условиях, которые действуют во всей Европе. А потом я просто получил какое-то сообщение через третьих лиц. Сам Саймон так и не вышел на связь.

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