WTA подтвердила, что итоговый в этом году пройдет в Канкуне. Тур отказался от вариантов с Саудовской Аравией и Прагой

Теги WTA WTA Finals Теннис

WTA подтвердила, что итоговый турнир в этом году состоится в Канкуне. Он пройдет с 29 октября по 5 ноября.

В 2021-м турнир уже проходил в Мексике – в Гвадалахаре.

Ранее сообщалось, что итоговый пройдет в Саудовской Аравии, но этот вариант подвергся критике.

Потом говорилось, что турнир примет Прага. Не в пользу варианта с Чехией напряженность политической обстановки в стране для россиянок и белорусок. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир WTA 250.

Напомним, с 2019-го WTA Finals должен был 10 лет проходить в Шэньчжэне, но из-за пандемии и дела Шуай Пэн итоговый в Китае так и не закрепился.

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16 комментариев

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Александр Кучер
Sports, у последней представительницы золотого поколения российских теннисисток, олимпийского призера, дважды победителя Fed cup, обладателя кучи парных шлемов Веры Звонаревой сегодня день рождения. Вот вы публикуете днюхи грудастых ноунеймов, а здесь ни единого упоминания. Shame of you
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Nottingham Forest
Ответ Александр Кучер
Sports, у последней представительницы золотого поколения российских теннисисток, олимпийского призера, дважды победителя Fed cup, обладателя кучи парных шлемов Веры Звонаревой сегодня день рождения. Вот вы публикуете днюхи грудастых ноунеймов, а здесь ни единого упоминания. Shame of you
shame ON you, никогда не понимал зачем на ровном месте использовать иностранный язык если его толком не знаешь
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Диономис
Будет забавно, если когда-то станет известно, что итоговый на деньги наркокартелей)).
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Scard
Вариант Праги был, оказывается, не так уж плох))
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Syndycate
Ответ Диономис
Будет забавно, если когда-то станет известно, что итоговый на деньги наркокартелей)).
WTA сами себе проблемы создают на ровном месте, турниры и мастерсы уже вернули в Китай, что мешает итоговый там провести
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Nottingham Forest
Ответ Александр Кучер
Sports, у последней представительницы золотого поколения российских теннисисток, олимпийского призера, дважды победителя Fed cup, обладателя кучи парных шлемов Веры Звонаревой сегодня день рождения. Вот вы публикуете днюхи грудастых ноунеймов, а здесь ни единого упоминания. Shame of you
ну или же если вы про песню Эда Ширана, тогда Shape of you
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From Moscow City
После итогового можно остаться в отпуск ))
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Мирослав Холод
неудобное время для просмотра матчей 😏
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Наглая Кайса
В Норильске почему не провести?
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sedric
Логистика сумасшедшая. Швентек опять на БДК не поедет, да и многие другие из итогового тоже.
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Исмаэль Замбада перебил предложение Мохаммеда бин Салмана.
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Ярик01
Там очень тепло в это время, куда лучше чем Прага
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Мирослав Холод
Ответ Диономис
Будет забавно, если когда-то станет известно, что итоговый на деньги наркокартелей)).
особенно забавно для кепки 😜
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Syndycate
Ответ Мирослав Холод
особенно забавно для кепки 😜
Она уже давно потребляет их товар похоже)
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Stas Salesov
Ответ sedric
Логистика сумасшедшая. Швентек опять на БДК не поедет, да и многие другие из итогового тоже.
Китай - Лат. Америка - Европа, все за месяц)
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sedric
Ответ Stas Salesov
Китай - Лат. Америка - Европа, все за месяц)
Стив Саймон во всей красе)
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