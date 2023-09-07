WTA подтвердила, что итоговый в этом году пройдет в Канкуне. Тур отказался от вариантов с Саудовской Аравией и Прагой

WTA подтвердила, что итоговый турнир в этом году состоится в Канкуне. Он пройдет с 29 октября по 5 ноября.

В 2021-м турнир уже проходил в Мексике – в Гвадалахаре.

Ранее сообщалось, что итоговый пройдет в Саудовской Аравии, но этот вариант подвергся критике.

Потом говорилось, что турнир примет Прага. Не в пользу варианта с Чехией напряженность политической обстановки в стране для россиянок и белорусок. 28 июня правительство Чехии приняло решение об отстранении их от участия в любых соревнованиях, проходящих в стране. После этого теннисистку из России депортировали из аэропорта, когда она прилетела на турнир WTA 250.

Напомним, с 2019-го WTA Finals должен был 10 лет проходить в Шэньчжэне, но из-за пандемии и дела Шуай Пэн итоговый в Китае так и не закрепился.

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