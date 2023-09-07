Медведев о том, что на US Open играет на 10 из 10: «Против Алькараса нужно 11 из 10»

Даниил Медведев прокомментировал слова, что на US Open играет на 10 из 10.

Россиянин сказал об этом после победы в четвертьфинале против Андрея Рублева.

В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Карлосом Алькарасом, у которого в этом сезоне не взял ни сета в двух матчах.

«Против Алькараса нужно 11 из 10. Он здесь проиграл один сет, но я видел некоторые матчи, как он бегает на брейк-пойнтах и обводит. Невероятно.

Последние два матча я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10.

С ним тяжело, потому что он все умеет. По сравнению с другими игроками он мощнее. Я бы сказал, что 97% игроков тяжело меня пробить, я всегда бегаю, все тащу. А он может, ему хватает мощи. С форхенда он может колотить 160 км/ч. А мы так не сможем, даже если постараемся.

У него хороший форхенд, бэкхенд, подрезка, дропшот. Он умеет выполнять все удары.

Но в теннисе обыграть можно любого. Новака обыгрывают. Рафу на грунте обыгрывают – это почти невозможно, но кому-то удается. С Карлосом то же самое.

Мне будет нужно подавать лучше, чем в наших предыдущих матчах. Нужно подавать в линии. Нужно пробивать в линии. Нужно быть включенным 100% времени и играть лучше».

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