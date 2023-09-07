Медведев о том, что на US Open играет на 10 из 10: «Против Алькараса нужно 11 из 10»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал слова, что на US Open играет на 10 из 10.

Россиянин сказал об этом после победы в четвертьфинале против Андрея Рублева.

В полуфинале он встретится с первой ракеткой мира и действующим чемпионом Карлосом Алькарасом, у которого в этом сезоне не взял ни сета в двух матчах.

«Против Алькараса нужно 11 из 10. Он здесь проиграл один сет, но я видел некоторые матчи, как он бегает на брейк-пойнтах и обводит. Невероятно.

Последние два матча я проиграл ему довольно легко. А я боец, так что хочу быть лучше. И чтобы иметь шансы на победу, нужно будет сыграть на 11 из 10.

С ним тяжело, потому что он все умеет. По сравнению с другими игроками он мощнее. Я бы сказал, что 97% игроков тяжело меня пробить, я всегда бегаю, все тащу. А он может, ему хватает мощи. С форхенда он может колотить 160 км/ч. А мы так не сможем, даже если постараемся.

У него хороший форхенд, бэкхенд, подрезка, дропшот. Он умеет выполнять все удары.

Но в теннисе обыграть можно любого. Новака обыгрывают. Рафу на грунте обыгрывают – это почти невозможно, но кому-то удается. С Карлосом то же самое.

Мне будет нужно подавать лучше, чем в наших предыдущих матчах. Нужно подавать в линии. Нужно пробивать в линии. Нужно быть включенным 100% времени и играть лучше».

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26 комментариев

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Матвей Суицидин
объективная оценка, Даня понимает, что Карлос просто сильнее, это всем кроме глорья понятно. но победа всегда возможна. один раз Даня уже сделал невозможное с Новаком в финале ЮСО. Пора бы повторить. Давно у Дани не было громких побед.
+36
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+34
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LetTong
Грядет легендарная битва, надеюсь не закончится в 3 сетах)
+20
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+19
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Чэзг
Хороша мысль, бить в линии)))
Даня, давай ещё ДУМАЙ!
+20
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+18
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Leo Bonart
Ответ master s
чтобы уровнять шансы медведеву надо перед матчем запросить у врачей то, что употребляет карасёв, причем всю линейку
За каждый штрих из такой линейки нашего забанят до конца времен
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Bobby Clarke
Много новых мемов выдаст нам Даня в этом полуфинале.
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billy_pilgrim
Шансов очень мало, но частенько в 3-м у Карася проседает концентрация, в такие моменты нужно цепляться.
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ногабога
Всё по делу сказал. С уважением к Алькарасу, и настроем побороться. Удачи, Даниил!
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Alex Morhan
Ответ Матвей Суицидин
объективная оценка, Даня понимает, что Карлос просто сильнее, это всем кроме глорья понятно. но победа всегда возможна. один раз Даня уже сделал невозможное с Новаком в финале ЮСО. Пора бы повторить. Давно у Дани не было громких побед.
Между матчем, как со Зверевым, и победой есть огромная разница. На данный момент Медведев за две встречи не был близок даже к победе в одном сете. Я бы подумал об этом, а возможно победить любого, конечно. Но это не волшебство, а игра на корте.
+4
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Leo Bonart
Ответ Booligan
Только сейчас осознал, что вообще по барабану, выиграет этот американский нытик или проиграет. Своеобразный человек, неинтересный как игрок. За Шарапову, которая тоже в России не жила, хотелось болеть, а за этого типа не очень. Араб сейчас тупо на голову сильнее, думаю, шансов нет
Ваше мнение, дорогой русскоязычный болельщик сборной Украины, очень важно для всех нас
+4
-1
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Кирилл Кириченко
Ответ LetTong
Грядет легендарная битва, надеюсь не закончится в 3 сетах)
да, ждём отличный финал Карлос против Новака
+13
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LechK1nG
Ответ Чэзг
Хороша мысль, бить в линии))) Даня, давай ещё ДУМАЙ!
Чтобы Карлос начал кричать как Рублёв "Да сколько можно в линии попадать!?"
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Матвей Суицидин
Ответ Чэзг
Хороша мысль, бить в линии))) Даня, давай ещё ДУМАЙ!
я думаю, можно ещё попробовать сделать ставку нетболы, может сработать)))
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as009595@icloud.com
Ответ Матвей Суицидин
объективная оценка, Даня понимает, что Карлос просто сильнее, это всем кроме глорья понятно. но победа всегда возможна. один раз Даня уже сделал невозможное с Новаком в финале ЮСО. Пора бы повторить. Давно у Дани не было громких побед.
Какое невозможное? Он просто снес его в трех сетах без шансов, а невозможное он сделал чуть ранее когда в финале с Рафой отыгрался с 0-2 и выдал пятисетовый триллер, так что надо против Карлоса выходить с таким же настроем и бороться до конца как против Рафы
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Чэзг
Удачи! Верим! Шанс есть всегда!
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AFP1
ну если 10 двойных ошибок и 3-4 эйса за матч это супер игра ("10 из 10") ну не знаю... То что Данил выиграл вчера в 3 сетах скорее из-за слабости Андрея.
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Антон Тимофеев
А тут думай, не думай, уже мало что сделаешь((( Надо работать над подачей, улучшать форхэнд, особенно при входе в корт и движении, улучшить работу у сетки и научиться правильно готовить выход к сетки, а то иногда выходит к сетке слишком рано (или поздно))), на второй подаче чуть ближе стоять.

Это все занимает кучу времени, месяцы, а то и годы работы. За пару дней ничего уже не поправишь. Если начать прямо сейчас, то к ЮСо-24 может что-то и получится))) Правда и Карлос на месте стоять не будет...
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master s
чтобы уровнять шансы медведеву надо перед матчем запросить у врачей то, что употребляет карасёв, причем всю линейку
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Booligan
Ответ Leo Bonart
Ваше мнение, дорогой русскоязычный болельщик сборной Украины, очень важно для всех нас
не надоело одинаковые комментарии строчить? Дорогой бот за 15 рублей
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Typizza
Ответ master s
чтобы уровнять шансы медведеву надо перед матчем запросить у врачей то, что употребляет карасёв, причем всю линейку
Арбитр Сергей Карасёв?
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Артем Гладских
будет интернсно, надеюсь на 3 сета , огонь!
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Сергей48
Ответ LetTong
Грядет легендарная битва, надеюсь не закончится в 3 сетах)
В финале может быть?)👌😉
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costa0545
Удачи по больше, Медведеву по желаем в этом матче)))
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Verdo
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