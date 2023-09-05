Медведев о жаре в матче с Де Минауром: «Никогда так часто не менял футболки и полотенца. Но я видел, что ему тяжело двигаться»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом де Минауром на US Open.

В четвертом круге россиянин победил 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Жесткий матч из-за жестких условий. Так тяжело, так влажно. Я обычно тренируюсь за четыре часа до матча и сразу подумал: «Господи, сегодня всем будет тяжело».

Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то – хуже. По-моему, я в этом плане не лучший. В то же время мне часто удавалось себя перебарывать, и сегодня так и произошло.

Мне удалось прибавить. В последних трех сетах я показывал потрясающий уровень, очень доволен. Надеюсь, и дальше смогу так играть».

Также Медведев прокомментировал то, что в начале матча попросил ингалятор. После того, как во втором круге его просил Кристофер О’Коннелл, Медведев в шутку обратился за ним к врачам. Сейчас он это сделал серьезно.

«По-моему, он не сработал, потому что я не умею им пользоваться. Но я не уверен.

В начале матча мне было очень тяжело. Раньше я не знал, что можно его попросить. У меня действительно были проблемы, и я не буду шутить, как [во втором круге]. Теперь буду его использовать.

Весь матч мне было тяжело. Я, по-моему, никогда так часто не менял футболки и полотенца. Но я видел, что ему тяжело двигаться. И думал: «Так, ему тяжело. Дави».

Ключевым моментом стала вторая подача. Я очень хорошо подавал во второй половине матча, это давало мне возможность немного расслабиться и чуть больше давить на его подачу. И так матч перевернулся».

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