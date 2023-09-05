Медведев о жаре в матче с Де Минауром: «Никогда так часто не менял футболки и полотенца. Но я видел, что ему тяжело двигаться»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Алекс де Минаур Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексом де Минауром на US Open.

В четвертом круге россиянин победил 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Жесткий матч из-за жестких условий. Так тяжело, так влажно. Я обычно тренируюсь за четыре часа до матча и сразу подумал: «Господи, сегодня всем будет тяжело».

Кто-то лучше справляется с жарой, кто-то – хуже. По-моему, я в этом плане не лучший. В то же время мне часто удавалось себя перебарывать, и сегодня так и произошло.

Мне удалось прибавить. В последних трех сетах я показывал потрясающий уровень, очень доволен. Надеюсь, и дальше смогу так играть». 

Также Медведев прокомментировал то, что в начале матча попросил ингалятор. После того, как во втором круге его просил Кристофер О’Коннелл, Медведев в шутку обратился за ним к врачам. Сейчас он это сделал серьезно.

«По-моему, он не сработал, потому что я не умею им пользоваться. Но я не уверен.

В начале матча мне было очень тяжело. Раньше я не знал, что можно его попросить. У меня действительно были проблемы, и я не буду шутить, как [во втором круге]. Теперь буду его использовать.

Весь матч мне было тяжело. Я, по-моему, никогда так часто не менял футболки и полотенца. Но я видел, что ему тяжело двигаться. И думал: «Так, ему тяжело. Дави».

Ключевым моментом стала вторая подача. Я очень хорошо подавал во второй половине матча, это давало мне возможность немного расслабиться и чуть больше давить на его подачу. И так матч перевернулся».

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13 комментариев

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Aibek Mak
Такой Медведев может дать бой Алькарасу. Хотя и Рублева пройти будет эхх как непросто.
+13
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Lada_ok
Умница Даниил, смог! С победой!
+11
0
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Oleg Tatarenko
Ответ petia.subbotin
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Никому он ничего не обязан. 20 я ракетка это уже серьёзно. Это спорт, и это неудобный соперник.
+7
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jam.football
Даня, молодец. Де Минуар неприятный для него соперник. Бьёт плоско и старается заканчивать в 2-3 розыгрыша. Хорошо, что прошёл.
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Матвей Суицидин
Ответ Alex Lamm
Это конечно круто было бы, но я по хайлайтам вообще не увидел ничего такого, что как-то принципиально сможет на тенденцию последних двух матчей повлиять. Почти все нормальные розыгрыши со стороны Медведва так или иначе были связаны с пассивностью или немощью Минора. Трудно представить, что даже тот средненький Карась, который с итальянцем играл Медеведеву и половину такого позволит. Для Карася нужен не просто Медведев топ-3, а Медведев-убийца, а его такого с весны не видно. По прежнему топлю за то, что против среднего Карася у топового Рублёва шансов больше, чем у топового Медведева. Медведеву с его манерой игры против испанца надо имеено пиковать, а не вот этот вот "потрясающий уровень" как сегодня.
у Меда будут шансы против Карася, если будет идти подача. впрочем, как и у Зверева. Карась не любит подаванов. а по уровню игры Карлосу в принципе нет равных в какой бы форме Мед или Киса не были.
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Alex Lamm
Ответ Aibek Mak
Такой Медведев может дать бой Алькарасу. Хотя и Рублева пройти будет эхх как непросто.
Это конечно круто было бы, но я по хайлайтам вообще не увидел ничего такого, что как-то принципиально сможет на тенденцию последних двух матчей повлиять. Почти все нормальные розыгрыши со стороны Медведва так или иначе были связаны с пассивностью или немощью Минора. Трудно представить, что даже тот средненький Карась, который с итальянцем играл Медеведеву и половину такого позволит. Для Карася нужен не просто Медведев топ-3, а Медведев-убийца, а его такого с весны не видно. По прежнему топлю за то, что против среднего Карася у топового Рублёва шансов больше, чем у топового Медведева. Медведеву с его манерой игры против испанца надо имеено пиковать, а не вот этот вот "потрясающий уровень" как сегодня.
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Матвей Суицидин
Ответ Alex Lamm
Я не люблю Карася, но это какое-то странное заблуждение. У Карася с подаванами проблем не больше, чем у всех остальных. Подаванов например Рублёв не любит или по крайней мере раньше не любил - потому что при неслишком высоком проценте на первой его вторая по крайней мере до 2021 любой деревяшке с хорошим процентов первой шанс давала даже до тая не доводить, а тащить всё на приёме у фона как Медведев тот же он никогда не умел.
Карась не любит подаванов, потому что свою подачу может легко слить, такие геймы у него регулярно случаются особенно после 2 сета, когда теряется концентрация. На хорошей подаче можно как минимум до ТБ дотянуть. Вспомни первый сет с Медом на Уиме, до 4-4, пока Даня отлично подавал, была равная игра в основном с борьбой на подаче Карася, потом Даня проста дарит подачу и 1,5 сета просто не играет. В третьем сете Даня делает 2 брейка, но все равно отдаёт сет, потому что первая просто не летит, а в розыгрышах Карась очень хорош.
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Nika13
Ответ petia.subbotin
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он 13 ракетка
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Эмма Ши
Даниил прекрасен! Молодец!
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Alex Lamm
Ответ Матвей Суицидин
у Меда будут шансы против Карася, если будет идти подача. впрочем, как и у Зверева. Карась не любит подаванов. а по уровню игры Карлосу в принципе нет равных в какой бы форме Мед или Киса не были.
Я не люблю Карася, но это какое-то странное заблуждение. У Карася с подаванами проблем не больше, чем у всех остальных. Подаванов например Рублёв не любит или по крайней мере раньше не любил - потому что при неслишком высоком проценте на первой его вторая по крайней мере до 2021 любой деревяшке с хорошим процентов первой шанс давала даже до тая не доводить, а тащить всё на приёме у фона как Медведев тот же он никогда не умел.
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ecopromo
Ответ petia.subbotin
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у вас нет никакой ракетки в сотне, успокойся. Мы радуемся любому продвижению наших
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