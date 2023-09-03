В нижней сетке Открытого чемпионата США по теннису сразу четыре американца смогли выйти в четвертый круг. Неудивительно, что в одном из поединков они будут играть друг против друга. Томми Пол третья ракетка страны, Бен Шелтон восьмая. Матч между ними состоится 3 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Томми Пол отлично начал сезон. В январе на Открытом чемпионате Австралии он смог дойти до полуфинала, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу. Именно тогда на американца обратили полноценное внимание и специалисты, и болельщики. До того подобных успехов на турнирах Большого шлема у него не было. В прошлом году он смог дойти до четвертого круга Уимблдона и вот на родных кортах на US Open повторил это достижение. Сделать это ему было непросто, легких матчей не было. В первом круге Томми встречался с малоизвестным итальянцем Стефано Травальей, пришлось играть четыре сета. Дальше был поединок с россиянином Романом Сафиуллиным. Там вообще после двух сетов казалось, что Пол покинет турнир. Роман выиграл две первые партии, но потом все повернулось на 180 градусов и в трех оставшихся американец отдал лишь семь геймов. В третьем круге Томми играл против сильного испанца Алехандро Давидовича-Фокины. Тут вновь все было как на качелях. В первых двух сетах Пол проиграл всего один гейм, потом безоговорочно отдал третью партию, но в четвертой сумел собраться, вернул инициативу и выиграл. Пока все его матчи отличаются непредсказуемостью.

Бен Шелтон только начинает путь в большом теннисе, ему 20 лет, и он проводит первый полноценный сезон среди сильнейших профессионалов. Причем начал он его весьма успешно. На Australian Open Бен смог дойти до четвертьфинала, где встретился именно с Томми Полом. Победил более опытный соотечественник. Затем были Roland Garros и Уимблдон. На первом Шелтон выбыл уже в первом круге, на втором турнире выиграл один поединок. Теперь новый успех — третий круг US Open. В целом, если посмотреть на результаты всего сезона, то дальше второго круга Бен практически нигде не проходил, тем не менее мейджоры позволили ему войти в 50 лучших теннисистов мира. Старт неплохой. В первом круге Шелтон встречался с аргентинцем Педро Качином и выиграл в четырех сетах. Во втором жребий свел его с победителем US Open австрийцем Домиником Тимом. Многим казалось, что на этом путь американца на турнире завершиться, но Доминик был вынужден сняться из-за травмы. Наконец, в матче третьего круга на пути американца оказался россиянин Аслан Карацев, но и тут борьбы не получилось. Бен отдал один сет, но в трех других уверенно выиграл.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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покрытие корта — хард

рейтинг ATP Пола — 14

победы/поражения Пола в 2023 году — 40/20

победы/поражения Пола на харде — 25/9

рейтинг ATP Шелтона — 47

победы/поражения Шелтона в 2023 году — 17/22

победы/поражения Шелтона на харде — 11/11

Факты и статистика перед матчем Пол — Шелтон

Соперникам есть что предъявить друг другу. Из шести последних матчей на US Open Томми Пол выиграл пять. В свою очередь, несмотря не очень радужную статистику на харде, Бен Шелтон на этом покрытии выиграл четыре из пяти последних поединков.

Статистика личных встреч Пол — Шелтон

Тот самый матч в январе на Australian Open закончился победой Томми Пола в четырех сетах, причем многое тогда решилось в первой партии, которую Томми выиграл на тай-брейке.

Прогноз на матч Пол — Шелтон

Томми Пол, безусловно, гораздо более опытный теннисист, но на этот раз бросается в глаза его нестабильность. Практически во всех своих матчах на турнире он как на качелях. То безоговорочно выигрывает, то отдает инициативу. У Бена Шелтона могут возникнуть проблемы другого рода. Он начал турнир не только сам по себе, но и в миксте, и в парном разряде. В миксте он продолжает выступать, и как бы это не сказалось негативно. Букмекеры отдают преимущество Полу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,34, успех Шелтона оценивается коэффициентом 3,36.

Наш прогноз: несмотря на солидное преимущество в коэффициентах, матч должен быть равным и не факт, что Томми одержит победу. Желание Шелтона улучшить свой рекорд на турнирах Большого шлема велико, особенно дома. По сетам можно смело ставить на тотал больше 39.

Расписание US Open 2023