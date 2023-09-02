На Открытом чемпионате США по теннису не могло обойтись без встречи соотечественников, тем более, что их в основной сетке турнира больше, чем представителей любой другой страны. Такие поединки уже были, но на поздних стадиях интерес вызывает матч четвертого круга между Томми Полом и Беном Шелтоном. Соперники сыграют 3 сентября, начало матча в 19:00 по московскому времени.

Теннисисты выйдут на центральный корт турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи соотечественников болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Томми пол в рейтинге АТР находится на 14-й позиции, и на данный момент является третьей ракеткой США. До нынешнего сезона на турнирах Большого шлема особыми достижениями он похвастать не мог, но в январе на Открытом чемпионате Австралии у Пола получилось дойти до полуфинала. Там ему пришлось играть с Новаком Джоковичем, итог известен. Затем в течение сезона американец дважды добирался до финалов турниров АТР, но неизменно терпел неудачу. В феврале в мексиканском Акапулько он уступил австралийцу Алексу де Минауру, а в июне в Истборне на траве проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло. На Открытом чемпионате США его выход в четвертый круг пока высшее достижение в карьере на этом турнире. Теперь есть возможность пройти дальше.

Такого же высшего достижения на родных кортах добился и Бен Шелтон. В иерархии среди американских теннисистов он пока только восьмой, но постоянно прогрессирует. Время у него есть, поскольку спортсмену через месяц исполнится только 21 год. Помимо времени есть и силы. Бен решил, что их хватит на выступление в миксте и в парном разряде. В первом случае его пара с Тэйлор Таунсенд еще в деле, а вот в паре с Кпистофером Юбенксом они вылетели после первого поединка. Оно для Бена и к лучшему, есть возможность сосредоточится на основной сетке. Как и для Пола, нынешний сезон для Шелтона уже можно назвать успешным. Он впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема в Австралии, а теперь у себя на родине можно повторить это достижение.

Интересно, что именно там в январе в Австралии соперники провели единственный официальный поединок друг с другом. Победил более опытный Пол, но с трудом. Многое тогда решилось в первой партии. На этот раз прогнозы абсолютно разные, многие полагают, что Бен должен брать реванш, но букмекеры отдают преимущество Томми. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,34, выигрыш Шелтона оценивается коэффициентом 3,36.

Расписание US Open 2023