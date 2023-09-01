Григор Димитров: «Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 результаты в тренажерке лучше»

Григор Димитров рассказал, как с возрастом изменил работу над физподготовкой.

В третьем круге US Open экс-третья ракетка мира встретится с Александром Зверевым.

«Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 я работаю с более тяжелыми весами. Тело кажется сильнее, чем четыре-пять лет назад. Результаты в тренажерке лучше.

Это добавляет мне уверенности. В этом году у меня было много хороших недель на разных уровнях. Так что все хорошо. Очень хорошо. Я об этом стараюсь слишком много не думать. Просто делаю все, что требуется, на корте и в тренажерном зале».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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