Григор Димитров: «Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 результаты в тренажерке лучше»
Григор Димитров рассказал, как с возрастом изменил работу над физподготовкой.
В третьем круге US Open экс-третья ракетка мира встретится с Александром Зверевым.
«Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 я работаю с более тяжелыми весами. Тело кажется сильнее, чем четыре-пять лет назад. Результаты в тренажерке лучше.
Это добавляет мне уверенности. В этом году у меня было много хороших недель на разных уровнях. Так что все хорошо. Очень хорошо. Я об этом стараюсь слишком много не думать. Просто делаю все, что требуется, на корте и в тренажерном зале».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Уже года 3 прошло, как собирался))
- результаты они на корте, а так то много "чемпионов" 🔥