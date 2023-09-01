Григор Димитров: «Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 результаты в тренажерке лучше»

Теги US Open ATP Григор Димитров Теннис

Григор Димитров рассказал, как с возрастом изменил работу над физподготовкой.

В третьем круге US Open экс-третья ракетка мира встретится с Александром Зверевым.

«Сейчас я сильнее, чем раньше. В 32 я работаю с более тяжелыми весами. Тело кажется сильнее, чем четыре-пять лет назад. Результаты в тренажерке лучше.

Это добавляет мне уверенности. В этом году у меня было много хороших недель на разных уровнях. Так что все хорошо. Очень хорошо. Я об этом стараюсь слишком много не думать. Просто делаю все, что требуется, на корте и в тренажерном зале».

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6 комментариев

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Верховенский1990
Ага, сейчас ты сильнее, чем раньше, но все равно отлетишь Шуре в 3-х сетах.
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+11
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Андрей Синецкий
Ответ Бен Ротенберг
Григор очень хорошо сыграл против Энди, а Саша прошлый матч играл через не хочу, Альтмаер сам выдал Звереву победу в руки. Так что вполне отличные возможности и Димитрова в следующем мачте есть.
А теперь вспоминаем 2 месяца назад Ролан Гаррос . Гриша разносит Альтмаера , а Зверев мучается с Тайфунычем , потом Гриша выходит на матч с Шурой полным кирпичей и начинает с 2х двойных и 0-3 по сетам с кучей анфорсов . Там менталка ему не позволит с Шурой играть
+3
0
+3
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Mish
Всё ровно как всегда проиграеш Звереву
+4
-2
+2
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Бен Ротенберг
Ответ Mish
Всё ровно как всегда проиграеш Звереву
Григор очень хорошо сыграл против Энди, а Саша прошлый матч играл через не хочу, Альтмаер сам выдал Звереву победу в руки. Так что вполне отличные возможности и Димитрова в следующем мачте есть.
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0
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S.Graf
В ТОП-10 когда вернётся?
Уже года 3 прошло, как собирался))
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Andrei Fedun
Эх Грищаня,
- результаты они на корте, а так то много "чемпионов" 🔥
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