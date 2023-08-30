Норри о том, что в матче с Шевченко одержал самую быструю победу на ТБШ: «Ничего ему не отдавал»

Кэмерон Норри прокомментировал то, что в матче с Александром Шевченко одержал самую быструю победу на «Больших шлемах». Он выиграл со счетом 6:3, 6:2, 6:2 за 91 минуту.

– Я этого не знал (улыбается).

Я всегда хорошо себя чувствую в Нью-Йорке. И мне очень хотелось одержать победу. За последние недели их было не так уж много.

Мне хотелось не поднимая головы играть розыгрыш за розыгрышем. Я ничего ему не отдавал. За первые минут 80 я допустил всего несколько ошибок. Мне удалось сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Да, я ничего ему не дал. Доминировал в длинных розыгрышах за счет форхенда.

Да, это отличная победа, но нужно идти дальше.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе