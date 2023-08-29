Чорич, Бублик и Вавринка заявились на турнир в Астане, Тим – четвертый запасной

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Астане, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

В Казахстане планируют выступить:

Также в заявку попал трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка. Четвертый в списке запасных – чемпион US Open-2020 Доминик Тим.

Полностью список участников здесь.

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