Чорич, Бублик и Вавринка заявились на турнир в Астане, Тим – четвертый запасной

Теги ATP Стэн Вавринка Доминик Тим Борна Чорич Александр Бублик Тэллон Грикспор Себастьян Корда Иржи Лехечка Astana Open 2023 Себастьян Баес Теннис

Опубликована заявка турнира ATP 250 в Астане, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.

В Казахстане планируют выступить:

Также в заявку попал трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка. Четвертый в списке запасных – чемпион US Open-2020 Доминик Тим.

Полностью список участников здесь.

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4 комментария

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Сергей48
Вангую🙃Тим из запасных попадёт в основу, и первый матч будет с Бубликом! Месть за «инвалида» будет красочной🤦‍♂️А там мы узнаем ещё много новых #### , которые Саша не успел вчера сказать!
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ладлена бобровская
вроде елбасы нет. а кz всё тот же султанат. готов платить чтобы белые люди приехали
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Кирилл Дубасов
Ответ Сергей48
Вангую🙃Тим из запасных попадёт в основу, и первый матч будет с Бубликом! Месть за «инвалида» будет красочной🤦‍♂️А там мы узнаем ещё много новых #### , которые Саша не успел вчера сказать!
Если честно, то его выходки и тирады интересуют русскоговорящих гораздо больше чем его успехи на корте)
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Сергей48
Ответ Кирилл Дубасов
Если честно, то его выходки и тирады интересуют русскоговорящих гораздо больше чем его успехи на корте)
Так он позорит в первую очередь себя, превращая своё выступление в клоунаду! Поэтому именно поведение естественно выходит здесь на первый план, ну а игра на второй. Как то так?)
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