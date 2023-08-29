Чорич, Бублик и Вавринка заявились на турнир в Астане, Тим – четвертый запасной
Опубликована заявка турнира ATP 250 в Астане, который пройдет с 27 сентября по 3 октября.
В Казахстане планируют выступить:
- Борна Чорич (23);
- Тэллон Грикспор (24);
- Александр Бублик (27);
- Иржи Лехечка (29);
- Себастьян Корда (31);
- Себастьян Баес (32).
Также в заявку попал трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка. Четвертый в списке запасных – чемпион US Open-2020 Доминик Тим.
Полностью список участников здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
4 комментария