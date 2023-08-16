Грачева о смене гражданства: «Мне понравилось, как меня приняли во Франции. Думала, что многие люди решат, что я это сделала в личных целях»

Варвара Грачева прокомментировала смену спортивного гражданства.

С конца июня уроженка Жуковского выступает за Францию.

«Я получила очень много позитивных сообщений, и было очень приятно, что меня так приняли. Конечно, я русская по происхождению (смеется) и думала, что многие люди решат, что я это сделала в личных целях – например, чтобы стать второй ракеткой Франции. Но все же это не моя цель, и все это понимали. Мне понравилось, как меня приняли. И никакие разговоры меня не беспокоили, потому что я знаю, кто я есть»

Российская теннисистка теперь играет за Францию. Варвара Грачева живет там с 16 лет и хочет остаться навсегда

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