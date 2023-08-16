Грачева о смене гражданства: «Мне понравилось, как меня приняли во Франции. Думала, что многие люди решат, что я это сделала в личных целях»

Теги WTA Western & Southern Open Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала смену спортивного гражданства.

С конца июня уроженка Жуковского выступает за Францию.

«Я получила очень много позитивных сообщений, и было очень приятно, что меня так приняли. Конечно, я русская по происхождению (смеется) и думала, что многие люди решат, что я это сделала в личных целях – например, чтобы стать второй ракеткой Франции. Но все же это не моя цель, и все это понимали. Мне понравилось, как меня приняли. И никакие разговоры меня не беспокоили, потому что я знаю, кто я есть»

Российская теннисистка теперь играет за Францию. Варвара Грачева живет там с 16 лет и хочет остаться навсегда

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8 комментариев

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Aryna Lapko
А в каких же еще?) в общественных?))
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Stas Salesov
Кстати, дочь Медведева - француженка?
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Сергей48
Лицемерка французская!
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encaro_one
Девушка Прасковья из Подмосковья.
Ну или Варвара, один хрен.
Вторая ракетка большой теннисной страны это круто.
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Dikki Shelton
Главное чтобы вас все устраивало Варвара. На остальное не обращайте внимания.👌
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Ничего Смешного
Интересно, а какие цели если не личные?) мадам ты же не гражданство банановой республики приняла, чтобы бороться за права угнетенных и привлечь к этому внимание общественности?
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encaro_one
Какие бяки здесь новостники.
Перевести "manoeuvre opportuniste" как "личные цели", чтобы побольше помоев на Варвару вылили местные "патриоты" в негодовании.
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encaro_one
Ответ Stas Salesov
Кстати, дочь Медведева - француженка?
Если мама без гражданства, папа без гражданства, то как дочь получит гражданство? (исключение всякие США где по месту рождения дают). Срок проживёт, подадут документы и на её гражданство.
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