Грачева о том, что получает гражданство Франции: «Я уже подала документы и смогу сыграть за сборную в Кубке Билли Джин Кинг – если, конечно, меня вызовут»

Теги Ролан Гаррос Кубок Билли Джин Кинг WTA Варвара Грачева Теннис

Варвара Грачева прокомментировала то, что подала заявку на получение гражданства Франции.

«Со мной из России по поводу смены гражданства никто не связывался. Ни до обнародования этого решения, ни после

Я живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо во Франции.

Я жду французский паспорт. Я уже подала документы и смогу сыграть за сборную в Кубке Билли Джин Кинг – если, конечно, меня вызовут».

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16 комментариев

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andrej shabanov
Ответ Eugenie Nation
Младшая Андреева с 14 базируется во Франции, когда я написал что к 20 есть большая вероятность что она сменит гражданство, меня жестко заминусили. Люди похоже все еще не осознают в какой реальности живут
Шарапова всю жизнь в Штатах живёт и что
+5
-1
+4
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antonanton_
Ответ Михаил Пригода
Красотка, правильное решение, ничего не потеряешь от смены гражданства, а только приобретение. Ждём программу на матч тв в честь Вари, что она предательница
ахах про матч тв это очень смешно, еще Тарпищева в студии, который будет говорить «не велика потеря» и так по кругу))
+6
-2
+4
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Dikki Shelton
Есть хорошие шансы что вызовут. Удачи Варвара. Только вам решать что для вас будет лучше.
+6
-3
+3
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andrej shabanov
Ответ Eugenie Nation
Варвара молодчина, избавит себя от виз. Ждем еще Андреевых
Щас прямо 🙄
+4
-1
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Eugenie Nation
Ответ antonanton_
Удачи Варваре! Она приятная девушка и делает все правильно, так как будет лучше для нее и ее будущего, тем более живет уже 6 лет там А так думаю она не последняя
Младшая Андреева с 14 базируется во Франции, когда я написал что к 20 есть большая вероятность что она сменит гражданство, меня жестко заминусили.
Люди похоже все еще не осознают в какой реальности живут
+4
-2
+2
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Eugenie Nation
Варвара молодчина, избавит себя от виз. Ждем еще Андреевых
+6
-5
+1
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andrej shabanov
Ответ Михаил Пригода
Красотка, правильное решение, ничего не потеряешь от смены гражданства, а только приобретение. Ждём программу на матч тв в честь Вари, что она предательница
Правильное решение? Ну-ну
+5
-4
+1
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Achilles 21
Ответ encaro_one
Шнайдер это та патриотка, что живёт и тренируется за счёт американского университета?
ага,но гражданство сказала не променяет ни за что)))),
как другие
+1
0
+1
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antonanton_
Удачи Варваре! Она приятная девушка и делает все правильно, так как будет лучше для нее и ее будущего, тем более живет уже 6 лет там
А так думаю она не последняя
+7
-7
0
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Михаил Пригода
Красотка, правильное решение, ничего не потеряешь от смены гражданства, а только приобретение. Ждём программу на матч тв в честь Вари, что она предательница
+6
-6
0
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antonanton_
Ответ Eugenie Nation
Младшая Андреева с 14 базируется во Франции, когда я написал что к 20 есть большая вероятность что она сменит гражданство, меня жестко заминусили. Люди похоже все еще не осознают в какой реальности живут
Да вполне возможно, еще не удивлюсь если подружка Грачевой Блинкова из ее же академии с хорошим французским тоже решит
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Ma-Tzu
Ответ andrej shabanov
Шарапова всю жизнь в Штатах живёт и что
И ничего, прекрасно летает по миру с американским паспортом
0
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0
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Михаил Пригода
Ответ andrej shabanov
Правильное решение? Ну-ну
Ну для тенниса гражданство роли не играет, некоторые вообще отказывались играть за сборную часто, Шарапова, например. Теннис это индивидуальный вид спорта, где на первом месте все таки не страна, а имя. А с французским гражданством намного проще разъезжать по миру и турнирам, чем с российским или белорусским, Арина Сабаленка подтвердит
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