Грачева о том, что получает гражданство Франции: «Я уже подала документы и смогу сыграть за сборную в Кубке Билли Джин Кинг – если, конечно, меня вызовут»
Варвара Грачева прокомментировала то, что подала заявку на получение гражданства Франции.
«Со мной из России по поводу смены гражданства никто не связывался. Ни до обнародования этого решения, ни после
Я живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо во Франции.
Я жду французский паспорт. Я уже подала документы и смогу сыграть за сборную в Кубке Билли Джин Кинг – если, конечно, меня вызовут».
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Люди похоже все еще не осознают в какой реальности живут
как другие
А так думаю она не последняя