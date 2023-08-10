Давидович-Фокина в матче с Руудом впервые обыграл соперника из топ-10 на харде

Теги ATP National Bank Open Каспер Рууд Алехандро Давидович-Фокина Теннис

37-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина победил №5 Каспера Рууда в третьем круге «Мастерса» в Торонто – 7:6(4), 4:6, 7:6(4).

Давидович-Фокина второй раз в карьере и впервые с апреля 2022-го обыграл представителя топ-5. На прошлогоднем «Мастерсе» в Мадриде он выбил Новака Джоковича. Теперь у испанца две победы в 10 матчах против соперников этого уровня.

В матчах с топ-10 счет стал 5:21, причем Давидович-Фокина впервые обыграл представителя десятки на харде (три победы на грунте и одна на траве).

Давидович-Фокина второй раз в сезоне и четвертый раз в карьере вышел в четвертьфинал на «Мастерсах».

Теперь он поборется с дебютантом стадии Маккензи Макдональдом.

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2 комментария

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costa0545
Сколько матчей он слил, против десятки имея по счёту колоссальное преимущество, но как говорится упорство приносит плоды)))
+2
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+2
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1ntegro
классно отыгрался и рвал вообще в 3 сете.
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0
0
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