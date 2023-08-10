Гирон впервые с 2020-го обыграл соперника из топ-10 и после матча нарисовал на камере лося

Теги ATP National Bank Open Маркос Гирон Хольгер Руне Теннис

70-я ракетка мира Маркос Гирон обыграл №7 Хольгера Руне во втором круге «Мастерса» в Торонто – 6:2, 4:6, 6:3.

Гирон пробился в основную сетку через квалификацию.

Для него это вторая победа в 17 матчах против соперников из топ-10. В прошлый раз ему удалось обыграть №10 Маттео Берреттини на «Мастерсе» в Париже в 2020-м.

После матча Гирон вместо автографа нарисовал на камере лося.

Теперь Гирон поборется с другим американцем – Томми Полом.

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1 комментарий

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Вегетарианец_
Неплохо нарисовал, кстати.)
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