Сегодня день рождения Рода Лэйвера

Теги ATP Род Лэйвер Теннис

Сегодня 85 лет исполняется экс-первой ракетке мира Роду Лэйверу.

Карьера Лэйвера началась еще до Открытой эры тенниса (1968), и всего он завоевал 200 титулов (52 – после 1968-го). Был первой ракеткой мира в течение семи лет подряд (1964 – 1970, в т.ч. 1964 – 1967 в профессиональном туре). Единственный игрок, дважды выигравший Большой Шлем (все четыре турнира в один сезон) – в 1962-м и 1969-м, – а также единственный мужчина, сделавший это в Открытой эре.

Обладатель рекорда по количеству титулов, завоеванных за сезон: 22 в 1962-м. В течение семи лет подряд выигрывал минимум 10 титулов в сезон. Первый игрок, победивший на пяти турнирах серии «Чемпионшип» (предшественники «Мастерсов») в один сезон (1970).

В 1981-м введен в Международный зал теннисной славы, в 1985-м – в Австралийский зал спортивной славы. С 1970-го – кавалер ордена Британской империи (MBE). Входит в список из 93 человек, имеющих статус национального достояния Австралии (Australian National Living Treasures). Был женат на Мэри Бенсон с 1966-го до ее смерти в 2012-м. В 2014-м вышла его автобиография, предисловие к которой написал Роджер Федерер.

В 2017 году на Australian Open был открыт памятник Лэйверу. В том же году впервые состоялся Кубок Лэйвера – организованный Федерером выставочный турнир.

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4 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Уже полвека прошло, а 4 за год так никто и не сделал. Новак осилил 4 подряд, но не за календарный год, а от Уимблдона-2о15 до РГ-2016
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Сергей48
Легенда!
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Йенс Мустерманн
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Величайший теннисист в истории.
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Yony
БШ никто кроме него так и не сделал.
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