Швентек о том, сколько будет играть: «Я об этом не думаю. Мне кажется, я закончу в 30 с лишним»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила на вопрос, до какого возраста будет играть в туре .

«Могу сказать болельщикам, что им нет смысла об этом думать, потому что я сама об этом не думаю. Мне кажется, я закончу в 30 с лишним.

В жизни есть много классных занятий, много проектов, которые я держу в голове и которые были бы интересны мне в будущем, но сейчас я не могу посвящать им очень много времени, потому что погружена в теннис. Думаю, если у меня и дальше будут появляться такие идеи, то в будущем я смогу построить новую карьеру».

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1 комментарий

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Abdul Aziz
в 39 ?)
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