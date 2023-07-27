Швентек о том, что Соболенко стремится стать №1: «Меня тоже мотивирует то, что кто-то хочет меня догнать»

Ига Швентек отреагировала на мнение о существовании большой тройки женского тенниса.

Так обычно называют ее, Арину Соболенко и Елену Рыбакину.

«Признаюсь, для меня это было странно, потому что я не совсем понимала, с какой целью задают эти вопросы. Понятно, что пресса привлекает зрителей, и создание такой женской большой тройки, конечно, в этом помогает, и, безусловно, может заинтересовать болельщиков, но я думаю, что мы, и я в том числе, прогрессируем, прокладывая собственный путь, независимо от того, что происходит с другими спортсменами.

Я знаю, что у Арины есть большая цель, ее мотивирует то, что я сейчас стою выше нее. Меня тоже мотивирует то, что кто-то хочет меня догнать. В этом году мы обе проводим суперсезон и играем очень стабильно, так что у нас есть повод еще лучше тренироваться, работать и быть еще профессиональнее.

Рано называть нас большой тройкой, потому что в мужском теннисе Джокович, Федерер и Надаль добились «чуточку» больше нас».

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