Дарья Касаткина: «Турнирам WTA 250 очень сложно выживать. Как им зарабатывать, если им не дают приглашать игроков топ-10?»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина раскритиковала правила WTA о допуске теннисисток топ-10 на турниры WTA 250.

«Турнирам WTA 250 очень сложно выживать. Я вообще не понимаю эти тупые правила – причем только у WTA, у ATP такого нет: теннисисткам топ-10 можно играть только два турнира WTA 250 в год. Сколько я играю, всегда так было. Причем на одном турнире WTA 250 может быть только один человек из топ-10...

Я не понимаю, как этим турнирам зарабатывать деньги? Они даже не могут пригласить известных игроков. [Боссы тура] говорят: «У турниров WTA 250 нет денег». Конечно, у них нет денег – они не могут их заработать, им не помогают.

В ATP на мелких турнирах иногда могут быть даже два человека из топ-10, поэтому будет ходить народ, будут смотреть трансляции. Будет жизнь на турнирах. А у нас делают только хуже. Все знают про новый календарь: со следующего года топ-30 нельзя играть на WTA 250 – только на WTA 500 можно. Это вообще ######», – рассказала Касаткина во влоге на совместном канале с Натальей Забияко.

Какие биодобавки пьет Касаткина? Что помогает лучше работать мозгам и мышцам? И что не раз «спасало ей задницу»?

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2 комментария

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Vale1
Это для того сделали, чтобы типа дать шанс на неплохие очки нижестоящим игрокам?
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