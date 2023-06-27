Турниры WTA в Дохе и Дубае станут «тысячниками», к 2033-му планируется достичь равных призовых

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WTA анонсировала изменения в устройстве тура.

Количество турниров WTA 1000 увеличится до 10. Турниры в Риме, Мадриде, Пекине (с 2024-го), Цинциннати и Канаде (с 2025-го) будут двухнедельными, их сетка расширится. На них призовые станут равными к 2027-му.

Недельными «тысячниками» станут турниры в Дохе, Дубае и еще одном пока не названном городе. На них призовые станут равными к 2033-му.

Будет 17 турниров WTA 500: Абу-Даби, Аделаида, Берлин, Брисбен, Чарлстон, Истбурн, Монтеррей, Сан-Диего, Сеул, Страсбург, Штутгарт, Токио, Вашингтон, Чжэнчжоу, United Cup и еще два пока не названных. На совместных турнирах в категории 500 призовые станут равными к 2027-му, на остальных – к 2033-му.

Призовой фонд на каждом турнире WTA 250 увеличится на 34% с 2023-го по 2033-й.

В недели, когда одновременно проводятся турниры категорий WTA 500 и 250, представительницы топ-30 должны будут играть пятисотники, если им позволяет рейтинг. Исключение  для участия в турнире WTA 250 может получить действующая чемпионка, игрок из страны, где проводятся соревнования, и игрок, стоящий с 11-й по 30-ю строчки. В год можно получить два исключения.

В недели, когда проводится только турнир WTA 250, там может выступить один игрок топ-10.

В ближайшие годы увеличится количество турниров WTA 125, их станет более 40.

На турнирах WTA 125, которые проводятся параллельно со второй неделей двухнедельных турниров, смогут играть все, кроме топ-10.

В одиночном рейтинге будут учитываться лучшие 18 турниров и итоговый (вместо 16), в парном – 12 (вместо 11).

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2 комментария

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Lion King
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Равные призовые имеется ввиду с ATP? Зачем только турниры на 2 недели растягивать?
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