Потапова не сыграет в Гамбурге из-за проблем с визой: «Мы подали документы вовремя, но рассмотрение было задержано»

Анастасия Потапова объяснила, почему на следующей неделе пропустит турнир в Гамбурге.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой.

Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии! Увидимся в Вашингтоне!» – написала Потапова.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе