Потапова не сыграет в Гамбурге из-за проблем с визой: «Мы подали документы вовремя, но рассмотрение было задержано»
Анастасия Потапова объяснила, почему на следующей неделе пропустит турнир в Гамбурге.
«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой.
Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии! Увидимся в Вашингтоне!» – написала Потапова.
https://www.reuters.com/sports/soccer/russian-player-zvonareva-blocked-entering-poland-2023-07-22/