Потапова не сыграет в Гамбурге из-за проблем с визой: «Мы подали документы вовремя, но рассмотрение было задержано»

Теги ATP Hamburg European Open Анастасия Потапова Теннис

Анастасия Потапова объяснила, почему на следующей неделе пропустит турнир в Гамбурге.

«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга из-за проблем с визой.

Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году! На данный момент мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии! Увидимся в Вашингтоне!» – написала Потапова. 

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3 комментария

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Йенс Мустерманн
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Веру Звонарёву не пустили в Польшу, где она заявлена на турнир в Варшаве.
https://www.reuters.com/sports/soccer/russian-player-zvonareva-blocked-entering-poland-2023-07-22/
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Eugenie Nation
Вот по этому молодежь и будет менять паспорта на европейские. Еще лет 10 будут под микроскопом на всех смотреть
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