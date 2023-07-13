16 июля, около 15:00 по московскому времени, состоится финал турнира «Уимблдон 2023» по теннису среди юниоров.

В нем сразятся британец Генри Сирл и россиянин Ярослав Демин.

Ранее Демин выиграл «Ролан Гаррос» 2023 в паре.

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