Соболенко – вторая теннисистка, выигравшая первые шесть четвертьфиналов на ТБШ

Теги Уимблдон WTA Крис Эверт Арина Соболенко Теннис

Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона». Она шестой раз в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и шестой раз победила. 

До нее в Открытой эре первые шесть четвертьфиналов на ТБШ выигрывала только Крис Эверт. Она победила в первых 48.

7 комментариев

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Kazanest
У Эверт космическая цифра. Всё что нужно знать о конкуренции в те годы
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Novikov Dima
Ответ RealJon
По хорошему, если Арина не потеряет нынешную форму, полно может выиграть 10 ТБШ. Она хорошо чувствует себя во всех покрытиях и у нее силовая игра не хуже Серены
Ага, а чего не 20
+3
-1
+2
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RealJon
По хорошему, если Арина не потеряет нынешную форму, полно может выиграть 10 ТБШ. Она хорошо чувствует себя во всех покрытиях и у нее силовая игра не хуже Серены
+2
-1
+1
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RealJon
Ответ Novikov Dima
Ага, а чего не 20
ну, если стабильности не потеряет, что может остановить ее? есть аргументы?
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mrs Bennet
Молодец Арина, титул нужно забирать, момент благоприятный.
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0
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gnom_au
Ответ RealJon
ну, если стабильности не потеряет, что может остановить ее? есть аргументы?
На итоговом она проиграла и Саккари и возрастной Гарсии. То есть может проиграть любой из ведущей восьмёрки.
Вслед за Светолиной возвращается Возняцки, если ещё и Барти решит вернутся, то в десятке все очень уплотнятся. Молодёжь на месте не стоит и развивается.
Ну и ещё есть слабое место - хоккеист. Если за очередной молодухой волочиться станет, то у Соболенко психика осыпится на долго.
Аргументов нет, есть внешние абстоятельства не зависимые от её возможностей и порой не предсказуемые.
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justbored
Ответ Kazanest
У Эверт космическая цифра. Всё что нужно знать о конкуренции в те годы
Нормальная конкуренция была. Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Мартина Навратилова (которым она уступала в финалах). Сейчас же жалобы на чехарду как признак упадка - не то, что мужской с его доминаторами.
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