Соболенко – вторая теннисистка, выигравшая первые шесть четвертьфиналов на ТБШ

Вторая ракетка мира вышла в полуфинал « ». Она шестой раз в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и шестой раз победила.

До нее в Открытой эре первые шесть четвертьфиналов на ТБШ выигрывала только . Она победила в первых 48.