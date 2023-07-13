Соболенко – вторая теннисистка, выигравшая первые шесть четвертьфиналов на ТБШ
Вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона». Она шестой раз в четвертьфинале турнира «Большого шлема» и шестой раз победила.
До нее в Открытой эре первые шесть четвертьфиналов на ТБШ выигрывала только Крис Эверт. Она победила в первых 48.
Вслед за Светолиной возвращается Возняцки, если ещё и Барти решит вернутся, то в десятке все очень уплотнятся. Молодёжь на месте не стоит и развивается.
Ну и ещё есть слабое место - хоккеист. Если за очередной молодухой волочиться станет, то у Соболенко психика осыпится на долго.
Аргументов нет, есть внешние абстоятельства не зависимые от её возможностей и порой не предсказуемые.