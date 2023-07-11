Хольгер Руне: «Мама знает меня лучше, чем кто бы то ни было. У нас особенная связь»

Хольгер Руне рассказал, какие у него отношения с мамой.

«Она очень сильно на меня влияет – помогает поддерживать нужный настрой. Конечно, она знает меня лучше, чем кто бы то ни было.

Да, если честно, именно поэтому она со мной на каждом турнире, я сам этого хочу. Я хочу, чтобы она была рядом, потому что чувствую ее поддержку. И еще если мне когда-то нужно излить душу, я всегда могу с ней поговорить, у нас с мамой особенная связь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе