Хольгер Руне: «Мама знает меня лучше, чем кто бы то ни было. У нас особенная связь»

Теги Уимблдон ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, какие у него отношения с мамой.

«Она очень сильно на меня влияет – помогает поддерживать нужный настрой. Конечно, она знает меня лучше, чем кто бы то ни было.

Да, если честно, именно поэтому она со мной на каждом турнире, я сам этого хочу. Я хочу, чтобы она была рядом, потому что чувствую ее поддержку. И еще если мне когда-то нужно излить душу, я всегда могу с ней поговорить, у нас с мамой особенная связь».

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7 комментариев

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cosset
Никакие «окей гугл» не сравнятся с «маааааааааам», мама знает всё! ))))
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Ёска Богатырёв
За каждым мужчиной стоит мама.
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Viling
Только недавно я удивился, что на спортсе нет ника "Мам кин Хольгер" или "Я у мамы Хольгер" или "Я у мамы - теннисист" :))))
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Sincere
КароВоз щас немного обиделась)
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Crestbook
Циципас: Давай дружить мамами!
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sashati
Ответ Ёска Богатырёв
За каждым мужчиной стоит мама.
Нет, дама!
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sashati
Ответ cosset
Никакие «окей гугл» не сравнятся с «маааааааааам», мама знает всё! ))))
Правильно - мама может все! Из Ворониных)
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