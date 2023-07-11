Руне о том, что знаком с Алькарасом с 12 лет: «Он и тогда был Карлосом, и сейчас Карлос. Просто очень-очень сильно и очень быстро прибавил»

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал четвертьфинал «Уимблдона» против Карлоса Алькараса.

Им обоим по 20 лет, а познакомились они в 12 и вместе играли в паре на юниорском турнире Les Petits As во Франции.

«Он всегда был очень страстным игроком, очень энергичным. Уже в юниорах мощно играл с форхенда. Сейчас он такой же – только намного сильнее.

Он и тогда был Карлосом, и сейчас Карлос. Просто очень-очень сильно и очень быстро прибавил.

Мы один раз играли в паре. По-моему, мы тогда хорошо выступили, дошло до полуфинала, если не ошибаюсь. Надеюсь, когда-нибудь еще повторим. Но сейчас будем биться друг с другом».

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