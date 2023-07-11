Уимблдон. Расписание 12 июля. Медведев сыграет на Корте №1, где никогда никому не уступал

Теги Уимблдон ATP WTA Мэдисон Киз Онс Жабер Кристофер Юбенкс Даниил Медведев Арина Соболенко Елена Рыбакина Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

«Уимблдон» опубликовал расписание на 12 июля, когда в одиночном разряде закончатся четвертьфиналы.

На Центральном корте первым запуском сыграют Елена Рыбакина (3) и Онс Жабер (6), а вторым – Карлос Алькарас (1) и Хольгер Руне (6). Матчи начнутся в 15:30 по московскому времени.

На Корте №1 день стартует в 15:00. Первым запуском сыграют Арина Соболенко (2) и Мэдисон Киз (25), а вторым – Даниил Медведев (3) и Кристофер Юбенкс.

Отметим, что за карьеру Медведев никогда не проигрывал на Корте №1.

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9 комментариев

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Hardy
ура😄
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0
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Друг Федерера
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Юбенксу крышка!!!!!
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Vladimir Murin
Ответ acr
С Хуркачем на центральном играл?
первые 3 сета - на втором вроде. последние два - на цк, да
+2
0
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acr
С Хуркачем на центральном играл?
+1
0
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dimamak10
Ответ acr
С Хуркачем на центральном играл?
Да
+1
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sashati
Где не ступала нога снежного человека)
0
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Anush15
“Медведев сыграет на Корте №1, где никогда никому не уступал “А вы думаете корт помогает ? )))))) что за бред
0
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Сергей Носков
Всё когда-то бывает впервые.
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RE$PECT
Ответ Anush15
“Медведев сыграет на Корте №1, где никогда никому не уступал “А вы думаете корт помогает ? )))))) что за бред
первый корт быстрее, чем цк
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