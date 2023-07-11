Уимблдон. Расписание 12 июля. Медведев сыграет на Корте №1, где никогда никому не уступал

« » опубликовал расписание на 12 июля, когда в одиночном разряде закончатся четвертьфиналы.

На Центральном корте первым запуском сыграют (3) и (6), а вторым – (1) и (6). Матчи начнутся в 15:30 по московскому времени.

На Корте №1 день стартует в 15:00. Первым запуском сыграют (2) и (25), а вторым – (3) и .

Отметим, что за карьеру Медведев никогда не проигрывал на Корте №1.

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