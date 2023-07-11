Алькарас о Руне: «Мы вместе играем с 12 лет. Не переписывались, но очень хорошо друг друга знаем»

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Карлос Алькарас рассказал о знакомстве с Хольгером Руне.

Они разыграют четвертьфинал «Уимблдона».

«Очень интересный матч. У нас много отличных воспоминаний. Мы вместе играем с 12 лет. Не переписывались, но очень хорошо друг друга знаем.

Я его впервые увидел, когда нам было лет по 11-12 – на турнире на Мальорке. Мы с ним немного поболтали. Я четко помню, что это был первый турнир, когда мы вместе играли. Это мое первое воспоминание о нем».

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