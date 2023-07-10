Алькарас впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и сыграет с Руне

Теги Уимблдон ATP Маттео Берреттини Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Маттео Берреттини в четвертом круге «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

Алькарас впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона». Всего он пятый раз стал четвертьфиналистом «Большого шлема».

Дальше 20-летний испанец сыграет со своим ровесником Хольгером Руне.

Впервые в Открытой эре четвертьфинал «Уимблдона» разыграют два теннисиста младше 21 года.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Александров
больше всего мне понравился розыгрыш, где карлос присел и принял подачу вертикально поднятой ракеткой, а потом сыграл обводящим с форхенда в противоход. Точно такой же розыгрыш исполнил федерер в матче с дель потро на итоговом в 2012 и это был самый первый розыгрыш который я увидел в исполнении федерера. Прям на ностальгию пробило
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
впервые Руне сыграет чф шлема не с Руудом)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
5 - Carlos Alcaraz and Holger Rune are the 4th and 5th players in the last 30 years to appear in Men’s Singles QFs of the Roland Garros and Wimbledon in the same year before turning 21 after Federer, Nadal and Djokovic. Greatness.
https://twitter.com/OptaAce/status/1678496614120321025

Интересное развитие событий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daiv18
А самый молодой финал Хьюит/Давид?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Птицын
Ответ Йенс Мустерманн
5 - Carlos Alcaraz and Holger Rune are the 4th and 5th players in the last 30 years to appear in Men’s Singles QFs of the Roland Garros and Wimbledon in the same year before turning 21 after Federer, Nadal and Djokovic. Greatness. https://twitter.com/OptaAce/status/1678496614120321025 Интересное развитие событий.
Полный список за всю Открытую Эру тоже впечатляющий. Туда помимо вышеназванных входят Борг, Беккер, Курье, Сампрас и Иванишевич (да, последний не так впечатляет, но 4 финала ТБШ тоже неплохо).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий