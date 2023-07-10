Алькарас впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона» и сыграет с Руне
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Маттео Берреттини в четвертом круге «Уимблдона» – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Алькарас впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона». Всего он пятый раз стал четвертьфиналистом «Большого шлема».
Дальше 20-летний испанец сыграет со своим ровесником Хольгером Руне.
Впервые в Открытой эре четвертьфинал «Уимблдона» разыграют два теннисиста младше 21 года.
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Интересное развитие событий.