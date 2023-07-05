Швентек 20-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»
Первая ракетка мира Ига Швентек во втором круге «Уимблдона» разгромила Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:2, 6:0.
Во втором сете полька 20-й раз в карьере повесила баранку на «Большом шлеме». Она самая молодая теннисистка, преодолевшая этот рубеж, после Марии Шараповой в 2008-м.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Ну Игу с очередной победой и баранкой.
Ига уверенно расправляется с соперницами, которые ниже классом.
То-есть сами игроки друг на друга крысячничают. Ведь в такой ситуации могли оказаться кто угодно. Это просто вопиющий случай. Я лично был в шоке.