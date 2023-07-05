Швентек 20-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Первая ракетка мира во втором круге « » разгромила со счетом 6:2, 6:0.

Во втором сете полька 20-й раз в карьере повесила баранку на «Большом шлеме». Она самая молодая теннисистка, преодолевшая этот рубеж, после в 2008-м.

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