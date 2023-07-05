Швентек 20-й раз повесила баранку на «Больших шлемах»

Теги Мария Шарапова Уимблдон WTA Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек во втором круге «Уимблдона» разгромила Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:2, 6:0.

Во втором сете полька 20-й раз в карьере повесила баранку на «Большом шлеме». Она самая молодая теннисистка, преодолевшая этот рубеж, после Марии Шараповой в 2008-м.

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8 комментариев

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Mikas7
главный претендент однозначно, великолепно играет
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Serj.68
Хорошо что Тормо попала на Игу. Крысы и стукачи не должны далеко заходить.
Ну Игу с очередной победой и баранкой.
Ига уверенно расправляется с соперницами, которые ниже классом.
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encaro_one
Ответ Mikas7
главный претендент однозначно, великолепно играет
На траве не главный. Пока что. Но прогресс очевиден.
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Serj.68
Ответ Артём Нереальный
не в курсе про крысу. что не так с Тормо?
Не в курсе? ! Они в парном матче с Бузковой настояли на дисквалификации соперниц, после того как мяч от ракетки соперницы попал в девушку-болбоя, при этом в абсолютно игровом моменте.
То-есть сами игроки друг на друга крысячничают. Ведь в такой ситуации могли оказаться кто угодно. Это просто вопиющий случай. Я лично был в шоке.
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Mikas7
Ответ encaro_one
На траве не главный. Пока что. Но прогресс очевиден.
а вы думаете Соболенко ?ну не знаю , я вообще думал Гречка(вылет после 6:0)
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encaro_one
Ответ Mikas7
а вы думаете Соболенко ?ну не знаю , я вообще думал Гречка(вылет после 6:0)
Надеюсь, что Рыбакина, но ей Соболя проходить, поэтому лишь на втором месте сейчас в ставках после Иги
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Артём Нереальный
Ответ Serj.68
Хорошо что Тормо попала на Игу. Крысы и стукачи не должны далеко заходить. Ну Игу с очередной победой и баранкой. Ига уверенно расправляется с соперницами, которые ниже классом.
не в курсе про крысу. что не так с Тормо?
0
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Артём Нереальный
Ответ Serj.68
Не в курсе? ! Они в парном матче с Бузковой настояли на дисквалификации соперниц, после того как мяч от ракетки соперницы попал в девушку-болбоя, при этом в абсолютно игровом моменте. То-есть сами игроки друг на друга крысячничают. Ведь в такой ситуации могли оказаться кто угодно. Это просто вопиющий случай. Я лично был в шоке.
правда не видел такого. мда уж, но спасибо!
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