Оже-Альяссим о том, что отыграл первый круг «Уимблдона» с травмой: «Матч показал, что я не был готов, но мы знали, на что шли, и просто продолжим восстановление»

Теги травмы Уимблдон ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим ответил, была ли у него мысль сняться с «Уимблдона».

В понедельник он проиграл в первом круге «Уимблдона» Майклу Ммо. Из-за проблем с левым коленом канадец не выступал после «Ролан Гаррос», где тоже выбыл в первом круге.

– Я должен был принять решение после Галле. У меня было всего две недели. Когда снимаешься с одного турнира за две недели до другого... Времени было мало, но это «Большой шлем». Я хотел приехать и дать себе шанс, потому что могу играть. Да, я могу. Просто пока я не в своей тарелке.

Так что продолжу работать и буду терпелив. Надеюсь, по ходу сезона я смогу вернуться на хороший уровень.

– У вас было затейпировано колено. В чем проблема?

– У меня проблемы с сухожилием. Оно беспокоит меня уже несколько месяцев. Мы каждый день упорно работаем, чтобы решить этот вопрос. И мы продолжим работать. Мы знали, что здесь будет непросто. Я сыграл не так много матчей. У меня не было возможности проверить свою физическую готовность и сыграть больше двух тренировочных сетов подряд.

Так что сегодняшний матч показал, что я не был готов, но мы знали, на что шли, и сейчас просто продолжим восстановление.

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2 комментария

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Ничего Смешного
Проблемы с коленном решаются операбельно или консервативно. Если это сухожилие то получается очень большой риск усугубить.
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ɔculpa
Ответ Ничего Смешного
Проблемы с коленном решаются операбельно или консервативно. Если это сухожилие то получается очень большой риск усугубить.
Надеюсь врачи Оже прочитают это.
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