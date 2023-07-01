Руне о Джоковиче: «В каком-то смысле он самый сложный соперник, но при этом самый простой»

Теги Новак Джокович ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, каково играть против Новака Джоковича.

Датчанин ведет 2:1 в личных встречах.

«В каком-то смысле он самый сложный соперник, но при этом самый простой.

С ним сложно, потому что он умеет все. А просто – потому что ты с самого начала знаешь, что он тебе ничего не отдаст, что нет смысла даже надеяться на ошибки. Нужно самому выигрывать все розыгрыши».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Хорошо завернул малой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий