Руне о Джоковиче: «В каком-то смысле он самый сложный соперник, но при этом самый простой»

Хольгер Руне рассказал, каково играть против Новака Джоковича.

Датчанин ведет 2:1 в личных встречах.

«В каком-то смысле он самый сложный соперник, но при этом самый простой.

С ним сложно, потому что он умеет все. А просто – потому что ты с самого начала знаешь, что он тебе ничего не отдаст, что нет смысла даже надеяться на ошибки. Нужно самому выигрывать все розыгрыши».

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