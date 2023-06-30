Касаткина о том, что Гарсия снялась с их матча: «Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму, особенно перед «Большим шлемом»

Теги травмы WTA Rothesay International Eastbourne Каролин Гарсия Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала выход в полуфинал в Истбурне.

В четвертьфинале Каролин Гарсия снялась из-за травмы правого плеча при счете 6:2, 2:1 в пользу россиянки.

«Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму, особенно перед «Большим шлемом», поэтому я желаю Каролине скорейшего выздоровления. Береги себя. Конечно, это не лучший способ пройти в следующий круг.

Сегодня я приготовила шлем, потому что Каролина – очень агрессивный игрок (смеется). Мне нужно было быть очень сосредоточенной и стараться как можно больше попадать в корт, а также быть агрессивной, когда возможно. Скажем так, это довольно сложный баланс, и его непросто найти».

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1 комментарий

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Olga.t
Быстрейшего восстановления Каролин, а Даше многих побед!
Конечно, гораздо приятнее и почетнее пройти соперника в борьбе, но от Даши это не зависело. Травмы спортсменов всегда плохо...
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