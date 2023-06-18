Маррей выиграл второй «Челленджер» за две недели

Теги Энди Маррей ATP челленджеры и турниры ITF Теннис

Энди Маррей стал чемпионом «Челленджера» в Ноттингеме.

В финале он обыграл Артура Казо – 6:4, 6:4.

В мае Маррей победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе, а на прошлой неделе – на траве в Сербитоне. Теперь у него пять титулов на этом уровне.

На следующей неделе он выступит на турнире ATP 500 в лондонском Queen’s Club. Он начнет матчем против Алекса де Минаура.

В понедельник Маррей вернется в топ-40, став 38-й ракеткой мира. Это наивысшая позиция, которую он занимал после операции на тазобедренном суставе.

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9 комментариев

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Ben Shelton
главное это уверенность, даже если её брать на челленджерах. перед большими турнирами будет кстати. очень рад за Энди
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Ivan Prokofiev
Интересно, как теперь он выступит на Уимблдоне
+6
-1
+5
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Skip
На фиг эти Мастерсы, Шлемы ) Челенджер - сила!
+2
0
+2
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KibR
Ответ Ivan Prokofiev
Интересно, как теперь он выступит на Уимблдоне
Никак. Пару кругов пройдёт, возможно.
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