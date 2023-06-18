Маррей выиграл второй «Челленджер» за две недели

стал чемпионом «Челленджера» в Ноттингеме.

В финале он обыграл Артура Казо – 6:4, 6:4.

В мае Маррей победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе, а на прошлой неделе – на траве в Сербитоне. Теперь у него пять титулов на этом уровне.

На следующей неделе он выступит на турнире 500 в лондонском Queen’s Club. Он начнет матчем против Алекса де Минаура.

В понедельник Маррей вернется в топ-40, став 38-й ракеткой мира. Это наивысшая позиция, которую он занимал после операции на тазобедренном суставе.

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