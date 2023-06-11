Маррей выиграл травяной «Челленджер» в Сербитоне

Энди Маррей стал чемпионом травяного «Челленджера» в Сербитоне.

В финале он победил №134 Юрия Родионова – 6:3, 6:2.

Маррей выиграл второй «Челленджер» в сезоне и четвертый – в карьере. В мае он победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.

На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» по wild card выступит на «Челленджере» в Ноттингеме.

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