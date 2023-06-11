Маррей выиграл травяной «Челленджер» в Сербитоне
Энди Маррей стал чемпионом травяного «Челленджера» в Сербитоне.
В финале он победил №134 Юрия Родионова – 6:3, 6:2.
Маррей выиграл второй «Челленджер» в сезоне и четвертый – в карьере. В мае он победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.
На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» по wild card выступит на «Челленджере» в Ноттингеме.
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Тоже далеко не самый худший расклад.
Не всем быть Новаче.
Хех помнится лет так 10 назад многие утверждали, что Новак и Маррей - игроки одного уровня. Кто бы мог подумать, что для Маррея то будет пик, а для Новака - по сути начало пути
Энди получил от карьеры многое, не стоит ни о чём жалеть совершенно. Кто знает не соверши тот рывок в 2016 году может быть все равно ничего значимого больше бы не выиграл и первым не стал.