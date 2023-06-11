Маррей выиграл травяной «Челленджер» в Сербитоне

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Энди Маррей стал чемпионом травяного «Челленджера» в Сербитоне.

В финале он победил №134 Юрия Родионова – 6:3, 6:2.

Маррей выиграл второй «Челленджер» в сезоне и четвертый – в карьере. В мае он победил на грунтовом «Челленджере» в Экс-ан-Провансе.

На следующей неделе трехкратный чемпион «Больших шлемов» по wild card выступит на «Челленджере» в Ноттингеме.

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16 комментариев

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Даниил Чеховской
Ответ S.Graf
Новак выиграл ТБШ, а Муррей Челленджер. Разница в возрасте - неделя (+/-) Как говорится, Небо и земля.
Здоровый тазобедренный сустав или металлический протез. Как говорится, небо и земля.
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Ale_x_@ndro
Ответ igor nn
Вот и превратился Сэр Энди в Чемпиона водокачек..Жаль..
А чем ему заниматься?
+6
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JozY
Ответ S.Graf
Новак выиграл ТБШ, а Муррей Челленджер. Разница в возрасте - неделя (+/-) Как говорится, Небо и земля.
А кто-то исцеляется по ходу матчей, а кто-то операции делает и суставы меняет. Как говорится, небо и земля...
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Alex Morhan
Ответ S.Graf
Новак выиграл ТБШ, а Муррей Челленджер. Разница в возрасте - неделя (+/-) Как говорится, Небо и земля.
Респект, давно мог закончить, так что зачем про водокачки
+6
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Ale_x_@ndro
Ответ S.Graf
Новак выиграл ТБШ, а Муррей Челленджер. Разница в возрасте - неделя (+/-) Как говорится, Небо и земля.
Занимается любимым делом и выходит на самоокупаемость.
Тоже далеко не самый худший расклад.
Не всем быть Новаче.
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Теннисный абсолют
Ответ Даниил Чеховской
Здоровый тазобедренный сустав или металлический протез. Как говорится, небо и земля.
Ну скажем так. Никто Маррея не заставлял играть все подряд в конце 2016-го и ломать себе карьеру
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Теннисный абсолют
Молодец)
Хех помнится лет так 10 назад многие утверждали, что Новак и Маррей - игроки одного уровня. Кто бы мог подумать, что для Маррея то будет пик, а для Новака - по сути начало пути
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Великий Алонсо
Да уж, Новак реально великий, обычно к 36 годам все топы сдают уже как Маррей, но только не Джокович.
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Verdo
а федя выиграл у мирки)
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goodloser
Ответ Теннисный абсолют
Ну скажем так. Никто Маррея не заставлял играть все подряд в конце 2016-го и ломать себе карьеру
Избыточная физическая нагрузка не может быть главной причиной коксоартроза сустава, она может лишь ускорить процесс. В любом случае кризис всё равно наступил бы, но на год позже. Скорее наоборот, чем моложе человек, тем легче ему возвращаться после такой операции.
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romancureman
Ответ S.Graf
Новак выиграл ТБШ, а Муррей Челленджер. Разница в возрасте - неделя (+/-) Как говорится, Небо и земля.
У Энди своя война и он великий чемпион.
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Иван Дичковский
Ответ S.Graf
Прекрасно помню 2016й. Как Муррей, начиная с Уима и до самого Итогового, сыграл только 5 (пять!) матчей против игроков ТОП-10. 3 раза выходил на Раонича, самого(!) высокорейтингового своего соперника за пол-года (5-7 место было у Милоша) Как он говорил, что по состоянию здоровья пропустит Азиатские турниры, но тут же помчался в Пекин и Шанхай. Как на отказе того же Рао стал №1 рейтинга в п/ф Берси. Муррей хотел 1ю строчку - он её и получил. Что было потом, знают все. "Каждый человек - кузнец своего счастья"(с) И карьеры. И здоровья тоже. такиедела.
А что же ты не говоришь про сам Итоговый турнир 2016 года где он обыграл сразу 5 игроков топ 10, а? Сетка кстати сложной была тогда.
Энди получил от карьеры многое, не стоит ни о чём жалеть совершенно. Кто знает не соверши тот рывок в 2016 году может быть все равно ничего значимого больше бы не выиграл и первым не стал.
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