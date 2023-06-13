Сонего о том, что выбил Берреттини с турнира в Штутгарте: «Я не рад, потому что он мой лучший друг в туре»

Лоренцо Сонего прокомментировал победу над Маттео Берреттини в Штутгарте.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:2.

Для Берреттини это был первый матч после травмы. Он заплакал, уходя с корта.

«Это тяжело. Я не рад, потому что он мой лучший друг в туре, и мне тяжело видеть его в таком состоянии. Я надеюсь, что на следующем турнире у него все получится.

Сегодня я сыграл в свой лучший теннис. Это мой первый турнир на траве, мой первый матч, и я сыграл очень хорошо. Этим я очень доволен».

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