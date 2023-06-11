Кафельников о сравнении с Руудом: «У Каспера Рууда ни хера нет по сравнению с Евгением Кафельниковым 😉»

Евгений Кафельников отреагировал на сравнение с Каспером Руудом. Он ответил на твит, где написано, что у Рууда больше финалов «Большого шлема», чем у него (на самом деле у ни их одинаковое количество – по три).

«У Каспера Рууда ни хера нет по сравнению с Евгением Кафельниковым 😉», – написал экс-первый номер рейтинга.

Рууд вернулся в финал «Ролан Гаррос». Пока все хвалят его за воспитание, он стал настоящим топом

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