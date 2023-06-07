В финале мужского одиночного турнира на кортах Roland Garros 2023 нас ждет интересный поединок между третьей и четвертой ракетками мира. Серб Новак Джокович будет встречаться с норвежцем Каспером Руудом. Матч состоится 11 июня, начало в не ранее 16:00 по московскому времени.

Поединок пройдет на центральном стадионе имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Новак Джокович находится в шаге от рекорда, он имеет шанс выиграть 23-й титул на турнирах Большого шлема. Сомневались многие. Да, он уже выиграл в этом году Australian Open, но этому не сильно удивились, поскольку для Новака этот турнир любимый. Открытый чемпионат Франции, наоборот, — с ним у него не складывается. В решающем поединке он будет играть в шестой раз, но выигрывал на кортах Ролан Гаррос только дважды, причем огорчал серба в финалах не только Рафаэль Надаль. В 2015 году он проиграл Стэну Вавринке. На этот раз он уже смог сделать важный шаг на пути к титулу, убедительно выиграв в полуфинале у первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

Рафаэль Надаль огорчал и Каспера Рууда, причем не ранее как в прошлом году, когда в трех сетах выиграл у него в финале. Норвежец тогда смог взять только три гейма. Сейчас Рууд стал опытнее. В текущем сезоне у него нет каких-то громкий успехов, но к Ролан Гаррос он подошел в отличной форме. В четвертьфинале он выиграл у перспективного датчанина Хольгера Руне. Многие прочили, что в полуфинале Каспер не сможет выиграть у Александра Зверева, которому только травма помешала в прошлом году обыграть Надаля. Однако норвежец практически не дал шансов своему сопернику, выиграв в трех сетах, причем последний взял под ноль.

Ранее Джокович и Рууд пересекались четыре раза, норвежец не смог выиграть ни одного сета. Дважды они играли на грунтовом покрытии на турнире в Риме. Последняя на сегодняшний день встреча прошла в ноябре 2022 года на итоговом турнире в Италии. Большинство специалистов и аналитиков склоняются к очередной победе Новака, букмекеры также отдают ему преимущество. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,22, выигрыш Рууда оценивается коэффициентом 4,60.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023