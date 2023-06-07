В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros 2023 встретятся третья и четвертая ракетка мира серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Матч состоится 11 июня на центральном стадионе турнира имени Филиппа Шатрие, начало в 16:00 по московскому времени.

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Для Новака Джоковича Ролан Гаррос не самый любимый турнир. Из 22 своих побед на ТБШ меньше всего титулов он завоевал в Париже, всего два. При этом он в шестой раз вышел в финал. Но интересует его сейчас не столько третья победа во Франции, сколько 23-й рекордный титул на турнирах Большого шлема. Многие сомневались, что он сможет пройти дальше полуфинала, поскольку соперником его был испанец Карлос Алькарас. Встреча между ними анонсировалась как досрочный финал. Первые два сета можно было назвать лучшими на этом турнире по качеству. Новак выиграл первый сет, взяв гейм на подаче Карлоса. То же самое сделал Алькарас во втором на подаче серба. До матча считалось, что у первой ракетки мира преимущество, он молод и более вынослив, все-таки разница в возрасте между соперниками составляет 16 лет. Но уже в третьей партии у Алькараса начало сводить мышцы ног, и в дальнейшем никакой борьбы не получилось. Кто-то должен был в этом матче дрогнуть первым, но все-таки болельщики тенниса надеялись на более длительный матч. У Алькараса все впереди, а Джокович теперь в шаге от рекорда.

Шаг очень сложный. Его соперником будет Каспер Рууд. Для него выход в финал Открытого чемпионата Франции второй подряд. В прошлом году его соперником был Рафаэль Надаль, и норвежец смог взять у него всего шесть геймов. За год он стал более опытным. В этом году на турнирах АТР он не побеждал, но к Ролан Гаррос подошел в отличной форме. У него не было в Париже каких-то разгромных побед, соперники ему создавали проблемы, забирали у него сеты, но победителем неизменно становился норвежец. Немногие ставили на него и в полуфинале в матче против немецкого теннисиста Александра Зверева. Тот в прошлом году уже имел хорошие шансы на выход в финал, но получил травму в матче с Надалем. На нынешнем турнире его выступление было очень уверенным, болельщики надеялись на продолжительный и интересный поединок с Руудом. Однако борьбы по большому счету не получилось. Норвежец был настойчивым, уверенным и более точным. Даже после первых двух сетов была надежда, что Зверев может навязать какую-то борьбу, но третий закончился «баранкой».

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Джоковича — 3

победы/поражения Джоковича в 2023 году — 26/4

победы/поражения Джоковича на грунте — 11/3

рейтинг ATP Рууда — 4

победы/поражения Рууда в 2023 году — 22/11

победы/поражения Рууда на грунте — 18/5

Факты и статистика перед матчем Джокович — Рууд

Новак Джокович с учетом выступления на Открытом чемпионате Австралии одержал уже тринадцать побед подряд на турнирах Большого шлема. Касперу Рууду не удаются поединки с соперниками из первой пятерки рейтинга АТР, восемь из десяти таких матчей он проиграл.

Статистика личных встреч Джокович — Рууд

Соперники встречались четырежды, и все матчи закончились победой Джоковича. Две встречи проходили на харде, и две на грунтовом покрытии на Открытом чемпионате Италии в Риме. Последний на сегодняшний день матч состоялся на итоговом турнире в Турине в 2022 году. Джокович смог выиграть у Рууда в двух сетах. Пока норвежец не может выиграть у Новака ни одной партии.

Прогноз на матч Джокович — Рууд

Да, действительно, Джоковича уже можно назвать ветераном, и этот турнир должен был показать разницу, насколько новое молодое поколение Руне, Алькараса, Рууда сможет показать и доказать, что они точно пришли на смену всерьез и надолго. Испанец не смог, теперь очередь за норвежцем. Как ни бвнвльно звучит, но для победы ему нужно показать свой лучший теннис и приложить максимум усилий. Специалисты и букмекеры отдают преимущество Джоковичу, особенно после победы над Алькарасом. Winline предлагает на победу Новака коэффициент 1,22, успех Рууда оценивается коэффициентом 4,60.

Наш прогноз: сколько угодно можно говорить, что серб уже не тот, что ему не хватит сил, что «Акела может промахнуться», но Джокович выходит на корт и планомерно выдавливает своих соперников. Рууд стал более опытным, он может взять у Новака один сет, но это будет его максимумом, ставим тотал по геймам больше 37,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023