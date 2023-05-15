Соболенко об «Уимблдоне»: «Мне до сих пор не одобрили визу»

Теги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика, ждет ли она «Уимблдона».

«🥺🥺🥺 Мне до сих пор не одобрили визу», – написала Соболенко в сторис.

В этом году турнир начнется 3 июля. Россиян и белорусов допустят до соревнований, но нужно подписать декларацию нейтральности.

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9 комментариев

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Leo Bonart
Ответ kjma
Всеравно со Швентек фаворитом там не будешь
Швентек на траве играет как корова на льду, Соболенко на траве чувствует себя прекрасно
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Anouck
Ответ kjma
Всеравно со Швентек фаворитом там не будешь
С какой нафиг Швентек, если у неё там лучший результат - 4 круг. Она[полячка], кстати, сама в курсе, что трава совсем не её. Тогда как у Арины там есть полуфинал. И, кстати, победа над Рыбакиной. Вряд ли Ига когда-то обыграет здоровую Лену на этом покрытии.
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justbored
Соболенко как угроза западной демократии и национальной безопасности Великобритании ))
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nmnackjbxkasbk
отдохнешь в санатории на Минском море
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Dikki Shelton
Еще не вечер. ☺
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Nikolay Stavrogin
Наглости ей не занимать.)
Самое смешное, что самая наглая, кидающая предъявы, ничего не понимающая и ни в чём не виноватая именно соболенка, подруга лукашенко.
Ну, в принципе, в жизни так и бывает.
Не зря есть поговорка "вор кричит - держите вора".
Помню, не так давно, на сайте тоже был такой персонаж.))

Уимблдон в прошлом году глупо поступил, забанив всех исключительно по флажку.
Нужно банить/не допускать за конкретные поступки, а не за место рождения.
Атп и вта в этом плане умнее
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