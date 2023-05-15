Соболенко об «Уимблдоне»: «Мне до сих пор не одобрили визу»
Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика, ждет ли она «Уимблдона».
«🥺🥺🥺 Мне до сих пор не одобрили визу», – написала Соболенко в сторис.
В этом году турнир начнется 3 июля. Россиян и белорусов допустят до соревнований, но нужно подписать декларацию нейтральности.
Самое смешное, что самая наглая, кидающая предъявы, ничего не понимающая и ни в чём не виноватая именно соболенка, подруга лукашенко.
Ну, в принципе, в жизни так и бывает.
Не зря есть поговорка "вор кричит - держите вора".
Помню, не так давно, на сайте тоже был такой персонаж.))
Уимблдон в прошлом году глупо поступил, забанив всех исключительно по флажку.
Нужно банить/не допускать за конкретные поступки, а не за место рождения.
Атп и вта в этом плане умнее