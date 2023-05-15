Соболенко об «Уимблдоне»: «Мне до сих пор не одобрили визу»

Арина Соболенко ответила на вопрос подписчика, ждет ли она «Уимблдона».

«🥺🥺🥺 Мне до сих пор не одобрили визу», – написала Соболенко в сторис.

В этом году турнир начнется 3 июля. Россиян и белорусов допустят до соревнований, но нужно подписать декларацию нейтральности.

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