Мухова о победе над Соболенко: «Я не знаю, что случилось. Я так рада»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинале она победила Арину Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. В решающем сете чешка отыграла матчбол.

«Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало.

Я не знаю, что случилось. Я так рада».

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20 комментариев

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maximus388
Соболенко сегодня была под мухой, вот что случилось.
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Buhmichael
а я это ещё раз напишу:
КАРО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 💖
))))) удачи в финале!
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Dikki Shelton
Каролина вы сделали сегодня большое дело. Позвольте еще раз выразить вам благодарность и восхищение вашей сегодняшней игрой😎
+4
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Чэзг
Какой-то бред нереальный случился. Чешка уже ногу волочила)
Точно здесь говорят - батьку не стоило обижать
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dimon 2.0
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как символично. на глав. страничке праймспорта в вк наконец исчезли фотки джоковича и страшилища из беловежской пущи
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costa0545
В самую точку, надо спросить Соболенко, что это было, да вот это слив так слив, долго мы его будем помнить)))
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nick-basil
Хорошо готова. Сыграла сильно и надежно. В теннисе статистика завсегда рулит
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Vale1
Поздравляю с выходом в финал) А Арина, надеюсь, сделает какие-то выводы для себя из этого матча и особенно третьего сета...
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round15
Соболенко настигла карма за Лукашенко.
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Bars 86
Случился выдающийся матч в исполнении Каролины! Брависсимо! Очень приятная девушка, хоть и болел за Арину)

Удачи в финале!
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Marik5
молодец, мухой за трофеем!!!!
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Playboy
Я не знаю, что случилось с Соболенко в конце третьего сета. Я так рада!
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Arti22
Случилась Арина, после такого матча я бы задумался а ту ли я профессию выбрал
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dimon 2.0
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сорана... мухова... миня радует что девки из нижней части турнирной таблица наконец находят способы вынести эту гармональную мускульную гору. ждем продолжения челенджа
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Archer
Умничка Каролина. Спасла турнир.
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Vano from Tbilisi
Ответ costa0545
В самую точку, надо спросить Соболенко, что это было, да вот это слив так слив, долго мы его будем помнить)))
это что-то на уровне 40-15рера
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dimon 2.0
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Ответ Playboy
Я не знаю, что случилось с Соболенко в конце третьего сета. Я так рада!
я не знаю что случилось с муховой в середине второго и в конце второго, когда победа в двухсетовике была бы еще более восхитительна
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