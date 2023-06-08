Мухова о победе над Соболенко: «Я не знаю, что случилось. Я так рада»

Каролина Мухова прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинале она победила Арину Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. В решающем сете чешка отыграла матчбол.

«Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало.

Я не знаю, что случилось. Я так рада».

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