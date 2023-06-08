Мухова о победе над Соболенко: «Я не знаю, что случилось. Я так рада»
Каролина Мухова прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».
В полуфинале она победила Арину Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5. В решающем сете чешка отыграла матчбол.
«Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало.
Я не знаю, что случилось. Я так рада».
КАРО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 💖
))))) удачи в финале!
Точно здесь говорят - батьку не стоило обижать
Удачи в финале!