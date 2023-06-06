В первом полуфинальном матче женской сетки турнира Roland Garros 2023 встретятся вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и чешская теннисистка Каролина Мухова. Матч состоится 8 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Арина Соболенко находилась долгое время в тени своей более титулованной соотечественницы Виктории Азаренко и по-настоящему больших успехов стала добиваться только в последние два года. Она выходила в полуфинал Уимблдона, дважды играла на этой стадии на US Open, наконец, в январе 2023 года в Австралии смогла впервые в карьере выиграть титул Большого шлема. Вот только с грунтовыми турнирами она совершенно не дружила. До нынешнего успеха она доходила только до третьего круга на Ролан Гаррос и вот теперь полуфинал. Предпосылки к нему были, поскольку в апреле она дошла до финала грунтового турнира в Штутгарте, где в двух сетах уступила Иге Швентек, но уже через две недели взяла у нее реванш в финале турнира в Мадриде, но в трех сетах. Большинство специалистов склоняются к тому, что нас ждет третий матч этих спортсменок уже в финале Ролан Гаррос. Но Соболенко нужно сначала одолеть Каролину Мухову и стабилизировать свою игру. Слишком много ошибок допускает Арина по ходу своих поединков и пока ее игра не выглядит цельно.

Если для Соболенко выход в полуфинал Ролан Гаррос большой успех, то что говорить про Каролину Мухову, которая является пятой ракеткой своей страны, а в общем рейтинге находится в пятом десятке. Но тем и хорош Ролан Гаррос, что здесь бывает возможность у андердогов дойти очень высоко по сетке. На этот раз удалось Муховой, которая также никогда раньше не преодолевала в Париже барьер третьего раунда. Зато у нее уже есть опыт выступления на этой стадии на турнире Большого шлема. Два года назад на Australian Open она уступила американке Дженнифер Брэди. Сейчас Каролина демонстрирует очень уверенную игру. Уверенности ей придала победа уже в первом круге над восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Затем в третьем круге оны выбила из турнира еще одну сеянную теннисистку Ирину Бегу из Румынии. Затем у Каролины были два матча с россиянками. Сначала в двух сетах она выиграла у перспективной Элины Аванесян, а затем у опытной Анастасии Павлюченковой. Соболенко соперница совершенно иного уровня, но и у нее Мухова может выиграть благодаря своей стабильности и высокой концентрации.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 35/5

победы/поражения Соболенко на грунте — 14/2

рейтинг WTA Муховой — 43

победы/поражения Муховой в 2023 году — 24/7

победы/поражения Муховой на грунте — 9/2

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Мухова

Арина Соболенко с учетом выступления на Открытом чемпионате Австралии выиграла уже одиннадцать матчей подряд на турнирах Большого шлема. В свою очередь, Каролина Мухова с учетом пяти сыгранных матчей на текущем турнире выиграла на грунте восемь из девяти последних поединков.

Статистика личных встреч Соболенко — Мухова

Соперницы один раз пересекались на турнирах WTA, но было это достаточно давно в Китае на харде в 2019 году. На той же стадии полуфинала выиграла тогда Арина Соболенко в двух сетах. Однако матч был затяжным, и во втором сете пришлось играть тай-брейк.

Прогноз на матч Соболенко — Мухова

У чешки есть шансы против второй ракетки мира, но для этого ей надо показать свой максимум. Соболенко в большей степени борется пока сама с собой, совершая массу невынужденных ошибок, нежели с соперницами. Видно, что Арина стала гораздо увереннее играть на грунте, но Мухова за ошибки может наказать, как это было в предыдущем ее матче с Анастасией Павлюченковой. Букмекеры отдают преимущество белорусской теннисистке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,32, успех Муховой оценивается коэффициентом 3,55.

Наш прогноз: Каролина попытается втянуть соперницу в свой вязкий теннис, она обычно долго готовит свою подачу, но при этом ее удары отличаются высокой точностью. Если Соболенко сыграет в свою силу, то подавит Мухову мощью ударов. В этом поединке мы можем увидеть три сета, поэтому ставим на тотал больше 19,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023