Ролан Гаррос: Ига Швентек — Коко Гауфф прямая трансляция матча 07.06.2023

Теги Ролан Гаррос Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции встретится с американкой Коко Гауфф. Матч состоится 7 июня, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Соперницы сойдутся в поединке на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ига Швентек второй год возглавляет мировой рейтинг в женском теннисе. В прошлом сезоне она безоговорочно доминировала, набрав в два раза больше очков, чем ее ближайшая преследовательница. Лишь в этом году польке начали оказывать сопротивление. В пассиве у нее есть поражения от Елены Рыбакиной, Арины Соболенко, Барборы Крейчиковой. Причем нельзя сказать, что слабее стала выступать Ига, просто подтягиваются соперницы. Конкуренция идет на пользу и радует болельщиков. Однако пока своим выступлениям в Париже Швентек заставляет задуматься, сможет ли здесь кто-то сыграть с ней на равных.

Пока у Иги на Roland Garros 2023 не было соперниц даже из первой двадцатки рейтинга. Коко Гауфф занимает шестую строчку, и первая, кто может создать проблемы польке. Но и в этом есть сомнения, учитывая то, как закончился прошлогодний финал Ролан Гаррос, где Ига отдала Коко только четыре гейма. Американке нужно показать свой лучший теннис, а не те ошибки, которые у нее уже случались в отдельные отрезки поединков на турнире. В четырех матчах до этого она в общей сложности сделала двадцать двойных ошибок при подаче. В матче со Швентек двойные ошибки это приговор.

По личным встречам большое преимущество у польской теннисистки, все шесть таких поединков она выиграла, в том числе два на грунте. Все матчи длились только два сета. И лишь раз в самом первом из них дело дошло до тай-брейка, который, впрочем, уверенно взяла Ига. Сейчас букмекеры тоже уверены в ее успехе. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,09, успех Цуренко оценивается коэффициентом 8,40.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

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