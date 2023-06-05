Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд а четвертьфинале Roland Garros 2023 встретится с теннисистом из Дании Хольгером Руне. Матч состоится 7 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 12:00 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Если бы речь шла об игровых видах спорта, то можно было говорить о скандинавском дерби. Нас ждет ремейк прошлогоднего четвертьфинала здесь же на Ролан Гаррос. Ровно год назад Рууд был восьмой ракеткой мира, а 19-летний на тот момент Руне не был даже сеяным на турнире. Сейчас и Каспер улучшил свою позицию в мировом рейтинге, и Руне добился огромного прогресса. Тогда можно было точно говорить о фаворите поединка, теперь шансы соперников приблизительно равны. Норвежец в прошлом году смог дойти до финала, где безоговорочно уступил Рафаэлю Надалю. Сейчас есть возможность повторить тот успех, другое дело, что конкуренция за год возросла. После прошлогоднего финала Рууд повторил успех на Открытом чемпионате США, где в решающем поединке уступил другому испанцу Карлосу Алькарасу в четырех сетах. Предыдущий свой поединок норвежец проводил против чилийца Николаса Харри и выиграл в трех сетах. Однако в каждом из них борьба была упорной, и на корте соперники провели около четырех часов.

В мае Хольгер Руне достиг высшей для себя позиции в рейтинге АТР и уже повторил свое лучшее достижение на Ролан Гаррос. Ему особенно удались грунтовые турниры. В трех из них накануне Ролан Гаррос в апреле-мае он играл в финалах. В Мюнхене выиграл, а в Монте-Карло и в Италии уступил, причем россиянам Андрею Рублеву и Даниилу Медведеву. Рублев, кстати, стал обидчиком Хольгера и на Australian Open. Впрочем, сейчас в Париже нет ни того, ни другого, но впереди не менее принципиальный оппонент. Если вспомнить матч прошлого года с Руудом, то там не обошлось без эксцессов. Руне обвинял оппонента в том, что тот на него кричал в раздевалке. Сейчас к поединку наверняка будет повышенное внимание и прессы, и болельщиков. Впрочем, его могло и не быть. Уж слишком сложным выдался для датчанина четвертьфинальный матч против аргентинца Франсиско Серундоло. Он стал самым затяжным в игровой день, соперники довели дело до пятого сета, а там и до супертай-брейка. В нем Руне оказался сильнее, хотя по ходу матча брал медицинский тайм-аут.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Рууда — 4

победы/поражения Рууда в 2023 году — 20/11

победы/поражения Рууда на грунте — 16/5

рейтинг ATP Руне — 6

победы/поражения Руне в 2023 году — 31/10

победы/поражения Руне на грунте — 17/3

Факты и статистика перед матчем Рууд — Руне

Хольгер Руне совсем недавно ворвался в десятку мирового рейтинге, но с соперниками своего уровня на ТБШ пока играет не очень уверенно, в трех из четырех последних матчей на мейджорах с теннисистами из топ-10 он проиграл. Касперу Рууду по статистике удаются четвертьфинальные поединки, в восьми из десяти последних на этой стадии он оказывался победителем.

Статистика личных встреч Рууд — Руне

Последний на сегодняшний день раз соперники встретились 20 мая в полуфинале Открытого чемпионата Италии. Руне взял верх в трех сетах, и эта победа пока для него единственная над Руудом в общем числе матчей, которых насчитывается пять. Причем все пять поединков прошли на грунте. Помимо прошлогоднего Ролан Гаррос, норвежец побеждал дважды в Монте-Карло и один раз на турнире в Швеции.

Прогноз на матч Рууд — Руне

Датчанин может и во второй раз подряд обыграть норвежца, но для этого есть несколько «если». Если позволит функциональное состояние, в четвертом круге он испытывал серьезные проблемы. Если позволит эмоциональное состояние, иногда он доходит до истерики. Если покажет свой лучший теннис. Букмекеры отдают преимущество Рууду, пусть и с небольшим перевесом. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,80, выигрыш Руне оценивается коэффициентом 2,07.

Наш прогноз: пока складывается впечатление, что Рууд от матча к матчу прибавляет, а Руне, наоборот, поединки даются все сложнее. При такой игре как в матче с Серундоло датчанину точно нечего будет противопоставить более опытному сопернику. Ставим на победу Каспера в четырех сетах, тотал больше 38,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023