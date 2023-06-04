Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном поединке на Roland Garros 2023 встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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В последнее время не утихают разговоры по поводу того, кто может составить конкуренцию первой ракетке мира Иге Швентек. В первую очередь, речь идет об Арине Соболенко и Елене Рыбакиной. Уже в этом сезоне спортсменки выигрывали друг у друга в финалах турниров WTA и Australian Open. Однако если Арина будет играть так как в предыдущем поединке с американкой Слоун Стивенс, то она точно не сможет обойти Швентек в мировом рейтинге. Соболенко в первом сете вела в счете 5 : 0, и публика на корте имени Филиппа Шатрие думала, что не тот матч поставили в качестве праймового в вечернюю программу, но тут с белоруской что-то произошло, и она проиграла пять геймов подряд. Пошли какие-то совершенно необъяснимые ошибки и лишь ценой неимоверных усилий Арина сначала вернулась в игру, победила на тай-брейке в первом сете, а затем во втором закрепила свое преимущество. Такие качели в дальнейшем вряд ли позволят играть не равных не то что с первой ракеткой мира, но и с предстоящей соперницей.

Элина Свитолина вернулась в теннис после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка. Французская публика ее тепло поддерживает, поскольку ребенок наполовину француз, отец его знаменитый теннисист Гаэль Монфис. Впрочем, мало кто ожидал, что на первом же своем турнире Большого шлема после паузы Элина дойдет до четвертьфинала. В рейтинге она опустилась в конец второй сотни и практически в каждом своем матче считалась андердогом. Впрочем, в первом раунде она легко выбила 28 сеяную итальянку Мартину Тревисан. Сложнее пришлось во втором и третьем кругах. Свитолина в трех сетах выиграла у австралийки Сторм Хантер, а затем у россиянки Анны Блинковой, причем Анна очень хотела взять реванш за поражение в финале турнира в Страсбуре в конце мая. Наконец, в четвертом круге была встреча с еще одной россиянкой Дарьей Касаткиной. Но на протяжении всего матча складывалось ощущение, что у Даши нет желания выиграть. Выглядела она обреченной, что в итоге сыграло на руку украинке — победа в двух сетах.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 34/5

победы/поражения Соболенко на грунте — 13/2

рейтинг WTA Свитолиной — 192

победы/поражения Свитолиной в 2023 году — 12/6

победы/поражения Свитолиной на грунте — 12/6

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Свитолина

С учетом выступления на Australian Open Арина Соболенко выиграла уже одиннадцать матчей подряд на турнирах Большого шлема. Элина Свитолина начала сезон с грунтовых турниров и уже выдала серию из девяти побед подряд.

Статистика личных встреч Соболенко — Свитолина

Соперницы встречались два раза. Первый раз в 2018 году на хардовом турнире в Китае, тогда была сильнее Соболенко в трех сетах. Спустя два года в Страсбуре на грунте в полуфинале также в трех сетах верх взяла Элина.

Прогноз на матч Соболенко — Свитолина

Многие считают, что Свитолина на данный момент не соперница Арине. Все-таки она далеко от своей лучшей физической формы, да и оппонентки у нее на пути в четвертьфиналу были далеко не топ-уровня. Зато она доказала, что умеет терпеть и вытаскивать матчи на характере, главное, чтобы хватило сил. Минус Соболенко — неудовлетворительная игра на медленных кортах. Пока она справляется со своими соперницами и считается у букмекеров фавориткой предстоящего матча. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,22, успех Свитолиной оценивается коэффициентом 4,50.

Наш прогноз: Арине отдают преимущество, но украинка просто так не сдастся, наверняка дело дойдет до решающей третьей партии и там, вероятно, Элине не хватит сил бороться с мощными ударами Соболенко. Ставим на победу белоруски и тотал больше 19,5.

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