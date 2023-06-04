Самая титулованная на данный момент российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Roland Garros 2023 будет играть с Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

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На турнире Большого шлема могут выступать сколько угодно перспективных и опытных россиянок, на этот раз начинали тринадцать теннисисток из нашей страны, но как приходит пора четвертьфиналов, то на этой стадии все перспективы и весь опыт рассеиваются и так до следующего ТБШ, где вновь пойдут разговоры о перспективах. Но все это не относится к Анастасии Павлюченковой. Тут уже нет разговоров о перспективах, главным образом речь идет о большом опыте и преодолении себя. Практически весь предыдущий сезон Анастасия пропустила из-за травмы колена. В какой-то момент казалось, что она закончит с теннисом, в том числе и ей самой. Она опустилась в рейтинге в четвертую сотню Последний раз она находилась так низко только в начале своей карьеры. Но вот она получила приглашение принять участие в Ролан Гаррос, и мы увидели ее возвращение. Здесь она дважды выиграла у своих соотечественниц Людмилы Самсоновой и Анастасии Потаповой, еще раз показав, кто на сегодняшний день сильнейшая российская теннисистка.

Каролина Мухова только пятая ракетка своей страны, но смогла зайти на турнире дальше всех своих соотечественниц. У нее нет больших титулов как у той же Барборы Крейчиковой или Петры Квитовой, на Ролан Гаррос ранее она никогда не поднималась дальше третьего круга. Ее максимум это полуфинал Australian Open в 2021 году. Кроме того в активе Каролины один титул на турнирах WTA и две победы на турнирах ITF. На текущем турнире мало кто ставил на чешку, несмотря на ее довольно успешные выступления в этом году. Пусть у нее не было титулов, и она ни разу не доходила до полуфинала, но и ни разу не вылетала после первого раунда. Самым сложным поединком была для нее встреча первого круга с восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Мухова выиграла в двух сетах, но оба раза пришлось играть тай-брейки. Во втором круге ей понадобилось уже три сета для победы над аргентиной Надей Подорошкой. Дальше она набрала темп и было проще. В предыдущем матче Каролина в двух сетах обыграла россиянку Элину Аванесян.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Павлюченковой — 333

победы/поражения Павлюченковой в 2023 году — 12/9

победы/поражения Павлюченковой на грунте — 9/4

рейтинг WTA Муховой — 43

победы/поражения Муховой в 2023 году — 23/7

победы/поражения Муховой на грунте — 8/2

Факты и статистика перед матчем Павлюченкова — Мухова

С учетом четырех сыгранных матчей на текущем турнире Каролина Мухова выиграла на грунте семь из восьми последних поединков. Все четыре матча на Ролан Гаррос Павлюченкова, согласно коэффициентам букмекеров, была андердогом, но каждый раз выигрывала.

Статистика личных встреч Павлюченкова — Мухова

Соперницы встречались между собой трижды, счет личных поединков 2 – 1 в пользу Анастасии. Один матч проходил на грунтовом турнире два года назад, в нем россиянка оказалась сильнее в двух сетах. Последний на сегодняшний день поединок теннисисток проходил в 2021 году на уимблдонском турнире, вот там в двух сетах победила Мухова.

Прогноз на матч Павлюченкова — Мухова

Весь вопрос в том, хватит ли Анастасии сил. Все-таки это ее первый крупный турнир после травмы, а в матче с 28-й ракеткой мира Элизе Мертенс она провела на корте очень много времени. Мухова играет с каждым матчем все лучше, она в целом проводит очень хороший сезон. Если не сбавит темпов, то вполне может пройти и Анастасию. Букмекеры отдают преимущество чешке. Winline предлагает на победу Павлюченковой коэффициент 2,43, успех Муховой оценивается коэффициентом 1,59.

Наш прогноз: по-хорошему Анастасии нужно решать все в двух сетах, иначе матч может затянуться и дальше легче будет уже ее оппонентке. Однако сценарий может быть как раз таким, что Павлюченкова выигрывает один сет, а в двух других побеждает Каролина. Предлагаем поставить на тотал больше 21.5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023