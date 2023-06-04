Ролан Гаррос: Новак Джокович — Карен Хачанов прямая трансляция матча 06.06.2023

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Карен Хачанов Теннис

Третья ракетка мира титулованный сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Roland Garros 2023 будет играть с россиянином Кареном Хачановым. Матч соперники проведут 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Новак Джокович один из самых возрастных теннисистов на турнире и уж точно самый возрастной из оставшихся. Скорость передвижений по корту у него не такая какой была пять и более лет назад, он совершает больше ошибок. Однако все это он компенсирует выбором позиции, предвидит ситуацию и не делает лишних движений. Сложно сейчас сказать с уверенностью, выиграет ли он свой рекордный 23-й титул на турнирах Большого шлема, но то что его соперникам придется непросто это факт. Пока на турнире единственным, кто может обыграть Джоковича, выглядит Карлос Алькарас, но для встречи с ним надо проходить Карена Хачанова.

Карен занимает одиннадцатую строчку мирового рейтинга, он уже долгое время находится несколько в тени своих соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублева. При этом Хачанов на последних трех турнирах Большого шлема проходит гораздо дальше них по сетке. Он вообще единственный в туре, кому удавалось выйти во вторую неделю этих турниров. Если бы к характеру и мастерству Карена добавить стабильность, то он мог быть если не на уровне Алькараса и Джоковича, то входить в пятерку лучших точно. Но пока матчи против топов ему удаются с трудом.

Свидетельством тому личная статистика встреч с Джоковичем. За последние пять лет соперники провели между собой девять матчей, восемь побед на счету серба, в том числе две на грунте. Пока Карен конкуренцию создать не может. Можно надеяться на то, что он возьмет хотя бы один сет в предстоящем поединке. Если после плохого начала с Сонего Хачанов перевернул ход матча, то с новаком такой фокус не получится. Букмекеры отдают преимущество сербу. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,08, успех россиянина оценивается коэффициентом 8,00.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий