Третья ракетка мира титулованный сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале Roland Garros 2023 будет играть с россиянином Кареном Хачановым. Матч соперники проведут 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Новак Джокович один из самых возрастных теннисистов на турнире и уж точно самый возрастной из оставшихся. Скорость передвижений по корту у него не такая какой была пять и более лет назад, он совершает больше ошибок. Однако все это он компенсирует выбором позиции, предвидит ситуацию и не делает лишних движений. Сложно сейчас сказать с уверенностью, выиграет ли он свой рекордный 23-й титул на турнирах Большого шлема, но то что его соперникам придется непросто это факт. Пока на турнире единственным, кто может обыграть Джоковича, выглядит Карлос Алькарас, но для встречи с ним надо проходить Карена Хачанова.

Карен занимает одиннадцатую строчку мирового рейтинга, он уже долгое время находится несколько в тени своих соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублева. При этом Хачанов на последних трех турнирах Большого шлема проходит гораздо дальше них по сетке. Он вообще единственный в туре, кому удавалось выйти во вторую неделю этих турниров. Если бы к характеру и мастерству Карена добавить стабильность, то он мог быть если не на уровне Алькараса и Джоковича, то входить в пятерку лучших точно. Но пока матчи против топов ему удаются с трудом.

Свидетельством тому личная статистика встреч с Джоковичем. За последние пять лет соперники провели между собой девять матчей, восемь побед на счету серба, в том числе две на грунте. Пока Карен конкуренцию создать не может. Можно надеяться на то, что он возьмет хотя бы один сет в предстоящем поединке. Если после плохого начала с Сонего Хачанов перевернул ход матча, то с новаком такой фокус не получится. Букмекеры отдают преимущество сербу. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,08, успех россиянина оценивается коэффициентом 8,00.

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